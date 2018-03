Profesionalización, el mayor reto de empresas familiares

Torreón, Coahuila

Con 20 años en el mercado lagunero, la empresa Rivers Systems ha logrado superar muchos retos en el trayecto hacia su consolidación productiva.

Lucía Moreno representante de esta firma, señaló que de acuerdo a estudios realizados deben enfrentar la profesionalización de su esquema empresarial, ya que más del 50% de ellas se encuentra entre la primera y segunda generación.

El 9 de marzo participará en la Expo de Negocios Fuerza Pyme, dando a conocer el caso de éxito de esta firma lagunera y las dificultades en el camino.

"La Laguna tiene esperanzas, ya que se tiene la cultura de ser competitivos, innovadores, y que se busca la capacitación lo que ayudará a que las empresas familiares regionales salgan adelante".





Aseguró que se hizo una encuesta a 175 empresas en La Laguna, para identificar la importancia de ser empresa familiar y el liderazgo que tienen.



"Más del 50% están en la primera y segunda generación, es decir con una existencia de más de 15 años en todos los mercados, tanto a nivel regional, nacional e internacional, personas físicas, sociedades anónimas".



Cuestionada sobre el principal reto que se ha identificado entre las Pymes familiares dijo que este es el "profesionalizarse", darse cuenta que son familia empresarial que tienen otra característica que otras que no tienen, por lo que se debe detectar estas áreas de oportunidad para que se convierta en que la empresa no destruya a la familia, ni que la familia no contribuya a que desaparezca la empresa.



Refirió que en los últimos 20 años ha habido una serie de investigaciones en este sector y en lo personal tiene siete años investigando sobre empresas familiares, donde incluso ha conocido centros empresariales en España ya que considera importante el crecimiento que están teniendo en México.



Dijo que esta encuesta realizada hace año y medio con empresas que tienen más de 15 años en el mercado.

Lamentó que no existe una encuesta que determine si una empresa es familiar o no, ni el INEGI ni la Secretaría de Hacienda, sí hay otros estudios dijo, pero no presentan datos cuantitativos que pudieran dar una mayor evaluación sobre este segmento empresarial.

dcr