ProMéxico destaca momento inmejorable de apertura comercial

México llega en un momento inmejorable en materia de apertura comercial a la Feria de Hannover Messe después de que se anunciara la conclusión positiva de la actualización del acuerdo comercial entre el país y la Unión Europea, aseguró Paulo Carreño, director general de ProMéxico.

Previo a la inauguración de dicho evento, Carreño dijo que "es un clima inmejorable para estar aquí, en uno de los países más importantes de la Unión Europea y uno de los socios más importantes" de México.

Alemania es el tercer socio del país a escala mundial, después de Estados Unidos y Canadá.

Explicó que a pesar de que aún hay preguntas respecto de cómo va la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo que la negociación de éste va bien, además dijo que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, estará en Hannover, y después regresará a Washington.

El director de ProMéxico dijo que el año pasado hubo 5.5 millones de citas de negocios en la Feria de Hannover, que derivaron en diversas inversiones.

Reiteró que México ha llamado la atención en todo el mundo por las reformas que ha emprendido el gobierno como la energética, y que hasta ahora se han registrado inversiones por arriba de 160 mil millones de dólares.

