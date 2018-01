Suspenden 58 tortillerías por alza injustificada y no exhibir precios

Ciudad de México

La Procuraduría Federal del Consumidor suspendió la venta de tortilla en 58 establecimientos por aumentar injustificadamente el precio del producto y no exhibir el precio al público.

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que reforzó a nivel nacional, desde el 4 de enero pasado, el Operativo Tortilla, para evitar incrementos injustificados en este producto de la canasta básica.

Explicó que en la Ciudad de México cuatro tortillerías resultaron con suspensión por incrementos injustificados de precios, mientras que el resto fue por no exhibir los precios al público.

Detalló que de las cuatro tortillerías sancionadas en la Ciudad de México, tres se ubican en la delegación Magdalena Contreras y la Cuauhtémoc; en ellas el producto se vendía de 13 a 14 pesos. Mientras que la delegación Oriente de Profeco suspendió un establecimiento en la capital por un motivo similar.

En entrevista con MILENIO, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, afirmó que se han dado ajustes al precio de la tortilla, pero han sido en márgenes pequeños.

"Lo que hemos visto es que han habido algunas cositas, algunos incrementos en algunos lados, en otros no, pero ha sido realmente en el margen. Lo que ha aumentado no ha sido el impacto que se acordaba de un peso, no es así", subrayó.

Indicó que en algunos casos también hubo incrementos durante 2017, pero ahora ya no hay razón para que se continúe con más ajustes al precio del alimento, ni que se haga de forma generalizada.

"Me reuní con los industriales, en esa reunión vimos las condiciones del mercado, vimos cómo estaba el mercado, ellos mismos en un proyecto aceptaron que en algunos casos la misma tortilla se había ajustado en 2017, que no requería un ajuste ahora", subrayó.

Agregó que se han venido analizando las condiciones de mercado y después de ello se estableció que cada quien en lo individual, cada una de las tortillerías, verían en su caso lo que aplica.

El subsecretario afirmó que las reuniones continuarán permanentemente entre la dependencia federal y los industriales para buscar que no haya aspectos que afecten a la economía y que pueda derivar en aumentos más elevados.

Hasta el momento, la Profeco ha realizado 713 verificaciones y 868 monitoreos a tortillerías y molinos de todo el país.





