Profeco sanciona 261 establecimientos en Jalisco

Guadalajara

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) delegación Jalisco infraccionó a 261 establecimientos que venden y distribuyen productos de la canasta básica, por incumplir a la Ley Federal de Protección al Consumidor, informó la delegada Gabriela Vázquez Flores.

En total la dependencia ha realizado mil 171 verificaciones en el interior del estado.

La delegada, Gabriela Vázquez Flores, indicó que los motivos por los que se levantaron las infracciones fueron incremento injustificado, no exhibir precios a la vista, no respetar los precios exhibidos, carecer de holograma de calibración y no entregar comprobantes de venta.

Los operativos de verificación se llevaron a cabo en tiendas de abarrotes, de conveniencia, autoservicio, tortillerías, negocios que comercializan semillas, condimentos, pescados, mariscos, frutas, verduras, carnicerías y puntos que comercializan productos de la canasta básica.

Vázquez Flores agregó que las sanciones en caso de encontrar prácticas comerciales abusivas, podrían aplicarse de acuerdo a la violación, intención y capacidad de pago del proveedor, van desde 488 pesos hasta 4 millones 105 mil pesos.

GPE