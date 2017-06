Prevén 50 mil mdd en telecomunicaciones

México

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) aseguraron que se esperan inversiones en los próximos años por alrededor de 50 mil millones de dólares en telecomunicaciones, derivadas de diferentes áreas involucradas con el sector que van desde la logística hasta el despliegue de redes.

En el contexto del Foro de Telecomunicaciones 2017 Avances y Perspectivas, Rodrigo Alpízar, tesorero de Concamin, y Gabriel Contreras, presidente del Ifetel, coincidieron en la importancia de las telecomunicaciones, sector que tiene la mayor influencia en el resto de los sectores económicos del país.

“El sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información es uno de los más dinámicos, con índices de crecimiento anuales del orden de ocho puntos porcentuales e inversiones calculadas en cerca de 50 mil millones de dólares en los próximos 5 años”, dijo Alpízar.

Contreras destacó que esta inversión es posible porque se habla de un nuevo ecosistema que requiere de inversiones muy importantes, tanto en espectro radioeléctrico, dispositivos móviles, en infraestructura, pero además en todo lo que le rodea, como la logística, pues es un sector muy intensivo en capital que requiere, por supuesto, muchas inversiones, pero que también ofrece grandes beneficios.

“Estas inversiones son rentables, por eso son posibles, porque vemos que cada vez impactan más en nuestra vida”, dijo el comisionado presidente.

Contreras destacó que al cierre de 2016 la inversión extranjera directa en telecomunicaciones fue de 2 mil millones de dólares y a esa se sumarán los despliegues de infraestructura y toda la cadena que implica el ofrecer estos servicios.

“Estamos en una era en la que todo está inmerso en este sector, por ello se le ha denominado la cuarta revolución industrial..., queremos que las tecnologías de la información y comunicaciones sean asimiladas en todos los procesos productivos del país y para ello debemos estar a la altura de ellas, tanto autoridades como legisladores, pues esto es una oportunidad única para el país”, dijo Contreras.

Destacó que México tiene en las telecomunicaciones grandes oportunidades para todos los que las utilicen, se ve cómo están cada vez más en todos los aspectos de la vida, entonces se tienen más oportunidades para ser más competitivos, más productivos y para agregar más valor al mercado.

En el mismo foro, donde Mario de la Cruz, presidente de la Canieti fungió como moderador, Joaquín Coronado, consejero y director general de Altán, el consorcio que operará la red compartida, aseguró que ya se encuentran en pláticas con Telcel para que puedan utilizar su red y ofrecer servicio de roaming, con lo que darán una cobertura mayor a 30 por ciento al que están obligados en su primera etapa.

“Son buenas noticias que el órgano regulador nos haya permitido el uso de la red de Telcel en la modalidad de usuario visitante, porque nos permiten efectivamente tener una cobertura de roaming extraordinaria en el lanzamiento de 30 por ciento”, dijo.

El directivo destacó que por ahora no invertirán en infraestructura propia debido a que no tienen el tiempo necesario para cumplir, incluso, dijo, “si todo el despliegue de red compartida pudiera hacerse con 100 por ciento de infraestructura existente, nosotros lo haríamos con esa”.

“Nosotros siempre vamos a ir a modelos de compartición de infraestructura incluso si ésta no existe en algunas zonas, por eso la renta de inmuebles que ha puesto el gobierno para el despliegue de infraestructura es sumamente importante, porque al final nos dará un acceso que será compartido por todos los operadores que se monten como clientes a red compartida”, aseguro el directivo de Altán.

Por su parte Miguel Calderón, vicepresidente de asuntos regulatorios de Telefónica Movistar, aseguró que si derivado de las resoluciones que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de los amparos que actualmente se están resolviendo, hubiera modificaciones a la reforma o a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esto tendría graves repercusiones en toda la industria.

“La reforma en telecomunicaciones, como está definida, es lo que nos da certeza y certidumbre a todos, y un cambio en eso va a tener un impacto muy drástico en el sector”.

Respecto a la denuncia presentada por la Procuraduría Federal del Consumidor, donde se pide se indemnice a más de 19 millones de usuarios de esta empresa que sufrieron afectaciones desde 2010 en sus servicios, Calderón indicó que no conoce a detalle la situación; sin embargo, dijo que a Telcel la exoneraron por una situación similar y a ellos no, por lo que no saben porqué actuó así la autoridad.

“No tenemos la resolución final, por lo que sería difícil comentar algo, además siete años después sería muy complicado saber cómo compensar a los usuarios”.