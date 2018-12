Presume la SHCP apoyo ‘abrumador’ a oferta por bonos

Silvia Rodríguez

La Secretaría de Hacienda informó que la oferta de recompra de bonos del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (Mexcat) del 11 de diciembre pasado recibió un apoyo “abrumador” por parte de los tenedores de los títulos, por lo que les agradeció el apoyo brindado para el “éxito” de la transacción.



“El Mexcat recibió ofertas y el consentimiento de una sustancial mayoría de los tenedores de las notas del monto principal de cada una de las series”, expresó la dependencia en un comunicado.



Según información de Financial Times, 65 por ciento de los bonos con vencimiento en 2026 había sido licitado; 60 por ciento de los de 2028; 75.5 de los de 2046 y 75.5 por ciento de los de 2047, haciendo un total de poco menos de 4.3 mil millones del total de 6 mil millones en circulación, o poco más del 71 por ciento.



No obstante, el máximo que se volverá a comprar es de mil 800 millones de dólares.



Ayer a las cuatro de la tarde terminó el plazo inicial de la oferta de consentimiento para la recompra de los bonos del Mexcat que hizo la Secretaría de Hacienda por hasta mil 800 millones de dólares a un precio fijo de mil dólares del monto principal, más intereses devengados y no pagados.



Asimismo, la oferta planteó una comisión por consentimiento de 10 dólares por cada mil, que será pagada a todos los tenedores de bonos que participen en la operación, siempre que Mexcat recompre títulos de la serie correspondiente, así como a todos los dueños que den su consentimiento a las modificaciones propuestas sin que formen parte de la recompra.



La nueva propuesta también modificó la solicitud de consentimiento, incluyendo nuevas disposiciones en los convenios de emisión, las cuales tenían la intención de atender las inquietudes de los tenedores de bonos respecto a los términos y condiciones de los papeles una vez completada la transacción.



Estos cambios están relacionados con el flujo de fondos de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) que sustenta el pago de los bonos. El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó la semana pasada que como todavía no se sabe si va a continuar el proyecto del aeropuerto de Texcoco o el de Santa Lucía, pero sí se va a ampliar el de Toluca, los tenedores de los bonos pensarían que los instrumentos se pagan con la TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero si se ponen más terminales aéreas, los viajeros se irán a otros y la TUA ya no será atractiva.



No obstante, el grupo de tenedores que posee más de la mitad de los 6 mil millones de dólares de los bonos del Mexcat, representado por Hogan Lovells y Houlihan Lokey, no aceptaba la oferta, pero celebró que la Secretaría de Hacienda dijera que estaba abierta a considerar otras alternativas. Hasta ahora no han emitido postura alguna.



Y ADEMÁS



HACIENDA AGRADECE A INVERSIONISTAS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció y agradeció la cooperación que mostró la comunidad de inversionistas internacionales para asegurar el resultado exitoso de la transacción de recompra de bonos del NAIM. “Deseamos continuar con una relación constructiva, transparente y de beneficio mutuo con todos los actores principales para continuar promoviendo el desarrollo de la infraestructura en México”, concluyó.



DHL, A LA ESPERA DE PLANES DE CARGA

La empresa de mensajería y paquetería, DHL, está a la espera de que el gobierno federal revele cuál será plan para atender la carga aérea en el Valle de México, esto una vez que se optó por la construcción de dos pistas en la Base Militar Aérea de Santa Lucía en lugar de seguir con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, indicó Antonio Arranz, director general de la compañía.