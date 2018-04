Presidente de China promete reducir aranceles este año

El presidente de China, Xi Jinping, prometió reducir los aranceles a la importación de autos y mejorar la protección de la propiedad intelectual en unas posibles concesiones que buscarían aliviar la disputa comercial con Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: China estudia devaluar el yuan como estrategia en disputa con EU

El mandatario prometió avances en áreas prioritarias para Estados Unidos, como la apertura del sistema bancario chino y el aumento de las importaciones, pero no abordó temas como el requisito de que las empresas trabajen el país a través de emprendimientos conjuntos que les hacen entregar su tecnología.

En su discurso durante una conferencia de negocios, Xi no mencionó directamente a su homólogo estadunidense, Donald Trump, ni la disputa entre las dos naciones; y aunque su economía es una de la más herméticas a nivel mundial, intentó presentar a su país como un defensor del libre comercio y la cooperación.

"La apertura de puertas en China no se cerrará sino que se abrirá más", dijo Xi en el Foro de Boao para Asia. Beijing "reducirá significativamente" los aranceles a las importaciones de autos este año y aliviará las restricciones a la propiedad extranjera en la industria automotriz "tan pronto como sea posible", agregó.

Los analistas del sector privado vieron el discurso de Xi como una propuesta para ayudar cerrar la disputa comercial con Estados Unidos, situación que ha alimentado los temores de que la recuperación económica mundial pueda dar marcha atrás si otros gobiernos se ven obligados a aumentar sus propias barreras a la importación.

El líder chino se comprometió a fomentar un "intercambio tecnológico normal" y a "proteger los derechos legales de propiedad de las empresas extranjeras". Esas promesas podrían ayudar a destensar la situación, señaló Rajiv Biswas, analista de IHS Markit, en un informe.

"El discurso del presidente Xi podría crear una plataforma muy buena para iniciar un diálogo entre Estados Unidos y China en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para alcanzar un acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual que aborde las preocupaciones de Estados Unidos", dijo Biswas.

Más tarde, Donald Trump agradeció en un tuit al presidente Xi Jinping por sus "amables palabras" sobre los aranceles y las barreras a la industria automotriz.

Estoy "Muy agradecido con el presidente Xi por las amables palabras de China sobre aranceles y barreras automotrices... también, su iluminación sobre la propiedad intelectual y las transferencias de tecnología. ¡Haremos un gran progreso juntos!", declaró.

Very thankful for President Xi of China’s kind words on tarrifs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology transfers. We will make great progress together!