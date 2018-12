Preocupa a IP propuesta para terminar con la evasión fiscal

Eduardo de la Rosa

Tanto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) mostraron su preocupación por la propuesta del gobierno federal de eliminar la compensación universal de impuestos contenida en la iniciativa de la Ley de Ingresos para el próximo año.



Ante esto, la Concamin señaló que esta medida deberá ser consultada con los sectores más afectados y también realizar un análisis profundo del impacto y el beneficio para las finanzas públicas, y exhortó al gobierno federal y a los legisladores a hacer este análisis antes del 1 de enero de 2019.



Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, señaló que el nerviosismo por esta propuesta es que se generará un impacto negativo en las empresas, particularmente en las del sector primario e industria de exportación.



Explicó que la compensación es un esquema que legalmente permite la posibilidad de que impuestos de distinta naturaleza se apliquen entre sí, por ejemplo, se apliquen saldos a favor de IVA contra saldos a cargo de ISR, y no que necesariamente estos saldos a favor se apliquen o compensen contra el mismo impuesto cuando se generen saldos a cargo.



“La autoridad fiscal aplica de nuevo la política de que paguen justos por pecadores, y para quienes operan dentro de los márgenes que la misma ley les permite, que no se encuentran en la lógica de evadir impuestos, sino que por la naturaleza misma de sus operaciones generan saldos a favor de impuestos. Esto definitivamente no abona a la confianza que propone el gobierno federal”, aseguró.



En un comunicado por separado, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, señaló que la iniciativa busca eliminar la posibilidad de recuperar los saldos a favor del IVA mediante el esquema de compensación, por lo que tendrá un efecto negativo en los flujos de tesorería y capital de trabajo de los contribuyentes.