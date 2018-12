Daniela García

La reducción del presupuesto destinado a promover la innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas, es un tema que debe preocupar por la afectaciones que tendrá para la competitividad del país, aseguró Lidia Robles, directora del Centro de Vinculación Tecnológica de Caintra.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2019 tiene una reducción de 500 por ciento en los programas de innovación y desarrollo tecnológico, lo que finalmente tendrá un impacto importante en las pequeñas y medianas empresas de Nuevo León, argumentó en entrevista con MILENIO Monterrey.

De acuerdo a información de la cámara, el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del 2009 al 2017 ha generado inversión en innovación por 52 mil 218 millones de pesos, y de estos, el 43 por ciento provinieron de recursos privados. De este total, siete de cada 10 pesos han beneficiado a las pequeñas y medianas empresas, promoviendo la vinculación con universidades y centros de investigación y generando empleos.

Robles consideró que es una lástima que se reduzca la inversión hacia estos rubros, sobre todo cuando el país (y el mundo en general) está migrando hacia una economía más tecnológica y enfocada en transformarse a través de la industria 4.0, pero se reduzca la inversión pública dirigida hacia estos cambios.

Te recomendamos: Canaco estima 34 mmdp por ventas navideñas

​Lamentó que exista un desconocimiento sobre la importancia del apoyo económico hacia estos rubros, y hacia las PyMEs, y el "efecto multiplicador" que tiene hacia la creación de empleo y mejora de la competitividad del país, particularmente en temas de ingresos y movilidad social. Cabe señalar que, según información del organismo, los apoyos a la innovación han generado de manera directa alrededor de 20 mil empleos, tanto a nivel operativo, como licenciatura y maestría. Es decir, insistió Robles, benefician a toda la población.

"Como Cámara no queremos dejar de insistir en estos temas, que no se quede rezagado el país por falta de competitividad, debemos enfocarnos en la cuarta transformación industrial, no la cuarta transformación. Queremos con la Cámara de Diputados hablar del programa enfocado y que beneficia a las PyMEs que existen, y que desgraciadamente se ha reducido la asignación de recursos", aseguró Robles.





​