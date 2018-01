¿Cuánto costarán la gasolina y el gas LP este año?

Ciudad de México

A diferencia de años pasados, en este 2018 los precios de la gasolina y el gas LP no pueden conocerse con anticipación, ya que fueron liberados en todo el país y ahora se determinan según los costos de la cadena productiva (precio del petróleo, transporte, almacenamiento, tipo de cambio, etc.) y no mediante decisiones administrativas y fiscales, como se hacía antes.

¿Cómo fue que pasó esto? De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la liberalización era necesaria porque los precios se mantenían artificialmente bajos, lo que implicaba un impacto considerable en las finanzas públicas.

'Gasolinazo'

La flexibilización de los mercados de gasolina y diésel se realizó en cinco etapas, comenzando el 30 de marzo del año pasado. Baja California y Sonora integraron la primera etapa, mientras que las entidades del centro, como Estado de México, Tlaxcala y Ciudad de México, formaron parte de la quinta y última, que concluyó el 30 de noviembre.

Previo a la primera etapa, en enero, Hacienda determinó los precios promedio del país para el periodo del 1 de enero al 3 de febrero, que implicaban un alza de hasta 20 por ciento.

Como consecuencia, la inflación durante la primera quincena de dicho mes registró su mayor alza en 18 años, y ésta no ha disminuido, pasando de una tasa anual de 4.78 por ciento en enero a una de 6.69 por ciento en la primera quincena de diciembre.

Evolución de los precios de gasolinas

En diciembre de 2016, los precios promedio fueron:

Magna: $13.98

Premium: $14.81

Diésel: $14.63

El 1 de enero de 2017, los precios promedio fueron:

Magna: $15.99

Premium: $17.79

Diésel: $17.05

Actualmente, en la Ciudad de México, lo combustibles cotizan alrededor de:

Magna: $16.50

Premium: $18.40

Diésel: $17.30

De tal manera, las gasolinas y el diésel han registrado un incremento aproximado de entre 17 y 25 por ciento.

Si bien ya no puedes saber con anticipación el precio de la gasolina, ahora una opción es monitorear los precios utilizando diversas aplicaciones que ya existen en las app stores de iOS y Android. Una de ellas es Gasoapp, una aplicación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en donde puedes comparar los precios de las estaciones del servicio en tiempo real y ubicar la que ofrezca los mejores. Además, te permite evaluar el servicio y ver las calificaciones que han otorgado otros clientes.

Gas LP

El caso del gas licuado de petróleo (LP) es un poco distinto, ya que aunque sus precios eran administrados por el gobierno, el mercado ya contaba con precios regionales y estaba abierto a competidores distintos a Pemex. Desde enero del 2017, los costos los determinan las más de 350 empresas distribuidoras.

Evolución de los precios del gas LP

Cuando se liberaron los precios a inicio del año pasado, se reportaron alzas que se atribuyeron a la estacionalidad, ya que en invierno siempre se incrementa la demanda; sin embargo, mantuvieron su tendencia al alza y han subido en promedio 25.23 por ciento a escala nacional.

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio pasó de un promedio nacional de 15.02 pesos a 18.81 pesos por kilogramo de enero a diciembre. Mientras a inicios de año un tanque de 20 kilogramos costaba 300.40 pesos, en el último mes del año pasado costó 376.2 pesos.





