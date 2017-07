Posicionan modelo crowdfunding como eficiente y seguro

Guadalajara

Dentro del marco de actividades del Campus Party 8, se dio a conocer que el modelo crowdfunding, se ha posicionado como un modelo eficiente y seguro, esto permite a pequeños y medianos inversionistas acceder a proyectos de gran magnitud que antes sólo era posible para los inversionistas con alto nivel adquisitivo.

Rodrigo Niño, CEO y fundador de Prodigy Network, se ha destacado por hacer realidad el modelo crowdfunding compartió a través de una charla que lo que busca Prodigy Network, “es que se pueda crear una nueva narrativa de la sociedad con base en el acceso para todos, en vez del remplazo a la narrativa anterior en donde había exclusión, separación y privilegio y eso se puede hacer a través de la colaboración y me parece que observando tres principios como son, ser de servicio, ir cada vez más alto en cada decisión que se tome y ganarse el dinero en función de impacto positivo sobre los demás es el formato para lograrlo”.

Niño actualmente reside en Nueva York, también se distingue por ser contante referencia en medios de comunicación líderes como The new York Times, The Wall Street Journal, The Economist, Bussinessweek, Forbes, entre otras.

Durante la conferencia el CEO compartió que más allá del real estate de tipo comercial, cree que el crowd puede llegar a financiar muchas de las necesidades de las ciudades. También expuso que, con el crowdfunding busca que en la sociedad ya no exista discrepancia entre el ‘rico’ y el ‘pobre’.

Crowdfunding y Prodigy Network trabajan en sinergia comentó Rodrigo, “funciona a través del acceso que la tecnología permite, y el marco regulatorio ha cambiado en inversionistas pequeños pueden participar en donde los inversionistas grandes antes eran los únicos que podían, entonces en propiedades comerciales grandes de grado institucional como Nueva York los inversionistas tienen acceso que antes no teníamos”.

Rodrigo desconoce cómo funciona el marco regulatorio en México para hacer proyectos locales. Pero destacó que los inversionistas de nuestro país están invirtiendo mucho en Nueva York.

Para concluir el CEO agregó, “me gustaría invitar a la gente a que entienda, despierte y se dé cuenta que tiene que tomar responsabilidad sobre lo que necesita la sociedad”.

MC