En portabilidad, Telcel se corona; Telefónica, la peor

La portabilidad —traslado del número telefónico móvil de un operador a otro— se ha convertido en un gran reto para las empresas del sector, pues solo en los últimos tres años las principales firmas han visto disparadas sus cifras de usuarios donados y recibidos, de acuerdo con datos del Banco de Información de Telecomunicaciones del Ifetel.

Por ejemplo, AT&T inició en 2015 su medición de portabilidad con 502 mil 31 números donados y solo 229 mil 23 recibidos; en 2016 esas cifras se dispararon a 3 millones 987 mil 305 cedidos —casi 700 por ciento más que el año anterior— contra 2 millones 157 mil 444 ganados —, dato 842 por ciento mayor.

Las cifras del operador de telefonía móvil estadunidense no son alentadoras, pues aunque la diferencia entre números donados y recibidos se ha reducido considerablemente, aún siguen siendo más los perdidos —4 millones 775 mil 936— que los ganados —4 millones 446 mil 306.

En tanto, Telefónica Movistar mantiene su historial de más números perdidos que ganados, pues en 2015 la empresa española donó 4 millones 4 mil 652 contra 2 millones 524 mil 923 captados.

El 2016 fue el más complicado en materia de portabilidad, al ceder 6 millones 269 mil 648 números —56.6 por ciento más que el año anterior— y recibir casi la mitad de dicha cifra, con 3 millones 460 mil 699, apenas 935 mil 776 usuarios más que un año antes —37 por ciento.

En 2017 la pérdida de usuarios por portabilidad se redujo para el operador español, con 5 millones 425 mil 713 donados contra 3 millones 950 mil 568 recibidos.

En contraste, Telcel no para de recibir usuarios, pues en los últimos tres años la diferencia ha sido más que considerable, pues en 2015 perdió 2 millones 569 mil 774, pero ganó 5 millones 801 mil 720.

En 2016 la diferencia también fue importante, al ceder 4 millones 898 mil 287 usuarios y ganar 8 millones 896 mil 334; en 2017 la brecha fue menor, con 6 millones 584 mil 940 perdidos y 8 millones 467 mil 712 recibidos.

El proceso de portabilidad inició en 2008 con el propósito de que los suscriptores tuvieran la oportunidad de elegir al proveedor, al considerar la calidad, precio y cobertura, y para que los operadores no estuvieran supeditados a conquistar nuevos usuarios, lo que fomentaría la competencia.

Al respecto, analistas de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) destacaron que a pesar de que las cifras de portabilidad se han disparado, los objetivos centrales por los que se desarrolló no se han concretado.