Elsa Martha Gutiérrez

Restauranteros y dueños de bares del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) piden al gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, vete la llamada “Ley Antiruido” que promovió el diputado por Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia López.

Las reformas que hizo el Congreso de Jalisco a la Ley de Equilibrio Ecológico y de Movilidad carecen de contenido y sólo abren la puerta a la corrupción denunciaron por separado la Asociación de Comerciantes de Chapultepec (ACC) y la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

Señalan que “las cámaras y el sector empresarial” simplemente no fueron tomados en cuenta por los diputados.

“Es una ley que algunos puntos es ambigua y cuando no se es muy precisa, entonces lo que sucede es que abre las puertas a que los inspectores puedan coaccionar al empresario”, sostuvo Guillermo Ruiz López, presidente de la ACC.

“Esperábamos que (esa ley) tuviera más contenido y que no fuera agresiva a los negocios de gastronomía”, expresó por su parte el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Sergio Jaime Santos.

Lo que se quería era “tolerancia” para los corredores gastronómicos que existen en el Área Metropolitana de Guadalajara. Dejan esa facultad para los municipios. ¿Y qué pasa si no lo hacen?, ¿qué pasa si no se ponen a reglamentar adecuadamente, entonces no habrá corredores y a todos les aplica por igual la ley, entonces es un absurdo”, destacaron.

En suma, dicen, no se puede aplicar la misma ley en zona habitacional que comercial. Los diputados están obligados a respaldar los corredores gastronómicos. Son empleos e inversión.

Denunciaron que no tomaron en cuenta las observaciones que plantearon “por escrito las cámaras y el sector empresarial” el pasado mes de Julio.

“Todas las cámaras le pedían al diputado (Augusto Valencia) que esta ley no se aprobara en este momento y abrieran mesas de trabajo para que escucharan a todos los sectores empresariales que se ven afectados” como son el transportista y construcción “Todos generan ruido”, subrayó Ruiz López al insistir: “La ley se hizo a espaldas de la mayoría de los sectores empresariales”.

El tema de la ley “fue mediático, así lo sentimos nosotros”, señaló el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Sergio Jaime Santos.

La norma con los decibeles no cambió, pero pareciera que “esta ley en algunas cosas contradice a la norma. Por ejemplo, exige que todos los negocios tengan un sistema de monitoreo, y éste no está previsto en la norma”.

Se anunció a la brevedad buscarán a las autoridades estatales para evitar que publique el decreto en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

SRN