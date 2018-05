Finanzas sanas desde la niñez

“Con las niñas y niños se forman hábitos positivos, con los adultos se corrigen errores financieros. Una educación financiera a tiempo y desde pequeño, ayuda a ahorrarse problemas que podrían llegar cuando seas mayor”, destaca Sofía Macías, especialista en finanzas personales y autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista.

Educar en finanzas a los niños es una tarea que inicia desde casa. Sofía Macías destaca cuatro puntos:

1. Poner el ejemplo; si tú no ahorras, tu hija o hijo no hará lo que le digas, sino lo que ve.

2. Que vayas más allá de la alcancía y expliques el hábito; no solo se trata de ahorrar por ahorrar.

3. Haz proyecciones a futuro. Empieza con cosas pequeñas, como saber qué le gustaría hacer algún día, a dónde ir de viaje, qué quiere comprar y a qué plazo.

4. No obstaculizar el espíritu emprendedor de tus hijos, por más pequeña que sea la idea que ellos tienen.





Actualmente, en el sector educativo también se busca impactar en la educación financiera de niñas, niños y adolescentes. Por eso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó el programa Autonomía Curricular, el cual tiene por objetivo brindar mayor autonomía a los centros escolares, de esta forma, cada institución podrá adaptar los contenidos educativos con base en las necesidades específicas de sus estudiantes.

Dentro de los nuevos contenidos se encuentran educación financiera, emprendimiento y proyectos de impacto social.

“Este programa se divide en tres ejes: habilidades sociales, emprendimiento y educación financiera. Los niños deben aprender a negociar con otros, a resolver conflictos y entender cómo pueden contribuir en su entorno. Se busca que los niños puedan participar en la economía de su país y tener finanza sanas. Su entorno va a ser diferente al nuestro y esto los prepara para los mercados laborales, ya que será importante el espíritu emprendedor”, explica Sofía Macías.

Los cursos inician en agosto de 2018, y además de utilizar contenidos propios, las primarias y secundarias pueden tomar como referencia el texto Tengo iniciativa, de Sofía Macías, diseñado para ampliar el conocimiento financiero, desarrollar la actitud empresarial, guiar procesos de innovación, impulsar la creatividad y fortalecer la ética social colaborativa.

Tengo iniciativa busca fomentar las aptitudes transversales necesarias para que los alumnos sean perseverantes, emprendedores y sean flexibles frente a los cambios. Además, brinda a los niños los conocimientos financieros fundamentales que serán clave para ser adultos responsables. “El objetivo final es que los niños puedan participar en la economía de su país y tengan finanza sanas”, concluye la especialista.