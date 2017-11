Primer paso para ahorrar, afiliarse al IMSS: Meade a millennials

Ciudad de México

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que para los millennials que están empezando a ahorrar para su retiro la mejor forma de hacerlo es desde el sector formal, dándose de alta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -pues así tienen un sistema de salud y además se empiezan a abonar recursos para el retiro-, además de aprovechar la deducibilidad en aportaciones a las Afores que establece en la Ley del ISR.

“Lo primero que deberían hacer los millennials, con su primer espacio de ahorro, es darse de alta al IMSS y lo segundo que deberían hacer es aprovechar la deducción. Desde el punto de vista de educación financiera, cuando un millennial está pensando cómo diseñar su programa de ahorro, pocas inversiones financieramente tan atractivas como el sector formal en el IMSS e inmediatamente después la posibilidad de ahorrar”, señaló durante su participación en MILENIO Foros, Jubilación y Retiro.

Explicó que en México existen dos formas de ahorrar para el retiro: un sistema contributivo, es decir los recursos que se le descuentan a un trabajador de su salario o bien el dinero que las personas destinan voluntariamente a su Afore; y el sistema no contributivo que son las ayudas que da el gobierno a personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión, “el apoyo no es suficiente, pues si bien pone un piso entre la pobreza extrema y la posibilidad de tener algún espacio de subsistencia, no sustituye el ahorro previsional que las personas deberían tener”.

Para el secretario de Hacienda, hacia el futuro lo ideal sería "tener un país donde el que llega al retiro tenga ingresos suficientes".





Pensiones, reto para las finanzas públicas

Aunque reconoció que las aportaciones que hacen los trabajadores para su retiro no son suficientes, dijo que plantear la posibilidad de una pensión universal supone “un reto para las finanzas públicas del país”.

“Todos aquellos compromisos que se asumen sin una fuente de fondeo acaban presionando las finanzas públicas y ese es un elemento a considerar; o logramos construir espacios para que la gente ahorre por sí misma o tendremos que financiar apoyos en la vejez a través de los impuestos generales. De una o de otra forma el ingreso a la vejezacaba cayendo, ya sea por la vía de impuestos y contribuciones o por la vía de ahorro voluntario, en el propio trabajador”, dijo el secretario.

En este sentido, el director general del IMSS, Mikel Arriola, señaló que la mejor forma de ampliar el régimen contributivo es creando mayores empleos, lo que ya se ha visto impulsado por la reforma laboral.

Además, abundó, el IMSS está desarrollando procesos para que hacer más amigable el trámite de pensión.

Sin embargo, el CEO de MAPFRE, Jesús Martínez, reconoció si bien es imprescindible desarrollar el ahorro, son necesarios productos innovadores e informar a la población, por lo que es necesario encontrar los mecanismos para lograrlo.





