Accidentes mineros se dan por errores en procedimientos

Zacatecas

Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Minero - Metalúrgico "Frente", señaló que los trabajadores deben perder miedo a represalias por denunciar situaciones de riesgo o condiciones inseguras en sus unidades mineras.

"Nosotros iniciamos como sindicato y hemos tenido la convicción de que en cualquier trabajo es la seguridad y la vida de los compañeros y lo que les podemos señalar es que trabajen en lugares que estén seguros, sea confortables para ellos y salgan de su casa a trabajar y regresen a salvo".



En la ciudad de Zacatecas, se lleva a cabo el VII Simposium de Seguridad en conjunto con la empresa Industrias Peñoles.



"Si no reconocemos que estamos enfermos, no nos podremos atender. En la seguridad tenemos un problema quizás por la juventud o inexperiencia, que se les hace fácil, lo que buscamos con esto del procedimiento operativo es que se cumpla con los sistemas que se deben realizar, aveces la gente se confía a que no va a suceder, queremos que no pasen accidentes y sigan los procedimientos operativos".

Precisó que este es el sindicato minero que tiene más mujeres trabajando en sus operaciones, pero que los accidentes que tienen se presentan más en la población de hombres.

Aseguró que se han disminuido los índices de accidentes, porque se ve más que nada el cuidado de salvaguardar la vida.



"Este año dijimos que no nos fue bien porque hubo tres accidentes fatales: Uno en Fresnillo, uno en Velardeña y otro en Torreón en la sección 74, pero lamentablemente fue debido a un mal procedimiento y por no ponerse la línea de vida (arneses de seguridad), se presentó el accidente", recordó.



Pero ante esto dijo se debe entender que en gran parte, "nosotros como trabajadores somos responsables de los accidentes que se presentan ya que la ley nos obliga a cuidarnos y a no trabajar en lugares inseguros.

Nosotros como sindicato tenemos que quitarles el miedo a los trabajadores, de que se les va a despedir por hacer un señalamiento. No hay problemas de temas de pagos de salarios, la cuestión es que la gente trabaje es que se cumplan con los aspectos de seguridad".



Indicó que cuando hay lugares que son complicados, la empresa prefiere instalar tecnología cuidando a las personas de una situación insegura.

"Antes se pensaba que la responsabilidad es de la empresa y como sindicato reconocemos que somos parte de esa responsabilidad".

De este VII Simposium se planean acciones y se llegan a acuerdos que se llevan acuerdos durante el año en materia de seguridad.

Dijo que en temas de liderazgo y seguridad, la empresa invierte miles de dólares al año en estos cursos para que se aprovechen y transmiten a otros trabajadores los conocimientos permeando más la cultura de la seguridad.





