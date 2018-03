Peña, contra modelo energético "superado"

México

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que los mexicanos elegirán en los próximos meses entre un modelo energético que pugna por la apertura y la competencia, y otro que revive el “dogma del pasado” contra la inversión privada y que ya ha sido “superado”.

Las propuestas “pasan por cancelar o preservar la libertad de los consumidores de elegir entre distintas opciones; de regresar a un modelo cerrado o privilegiar la apertura y la competencia, o por obligar a Pemex a asumir riesgos excesivos o permitirle asociarse con otras empresas para seguir siendo la gran empresa petrolera de México”, señaló.

Al encabezar la celebración del 80 aniversario de la expropiación petrolera, dijo que la industria energética y su contribución al bienestar del país será un tema central en el debate público.

El director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, señaló que no aprovechar las herramientas y las oportunidades que nos brinda la reforma energética sería un error en el que no se debe caer.

Los mexicanos nos beneficiamos enormemente de la reforma energética y sin lugar a dudas Pemex es el socio estratégico de México, por lo que trabajan duro para que cada día sea una mejor empresa, añadió.

El Presidente consideró que “en democracia, los mexicanos tendremos la oportunidad de comparar la consistencia y la congruencia de distintas propuestas políticas para el desarrollo del sector energético; habremos de contrastar, en cada uno de los actores, las acciones de ayer con las posiciones de hoy. Los dogmas del pasado con los postulados del presente”.

Señaló que los grandes momentos de la historia de México “han sido aquellos en que fuimos capaces de transformar nuestras instituciones para hacer realidad los ideales de nuestra sociedad”.

Recordó que así ocurrió con la Independencia, que nos dio identidad y soberanía; con la Reforma, que creó un régimen de libertades políticas y económicas fundamentales, y con la Revolución, que consagró en nuestra ley suprema los ideales de igualdad y justicia social.

Cada etapa, sostuvo, “fue un paso audaz hacia adelante, no un tímido regreso al pasado; una acción creativa, no una reacción destructiva; una renovación de nuestras instituciones, no una restauración de prácticas y modelos superados”.

En su intervención, Carlos Treviño destacó que “en 2013 llegó el momento histórico para Pemex y México, cuando se promulgó la reforma energética y el país se abrió el mundo para generar sinergias de conocimiento, tecnología e inversión. El momento de compartir el riesgo para explorar y producir, ser más competitivo y sobre todo más rentable, en beneficio de los mexicanos, que son los únicos dueños de esta gran empresa”, afirmó.

En el acto, realizado en la explanada de las oficinas de Pemex en CdMx, el presidente Peña Nieto aseguró que la reforma energética y las políticas públicas impulsadas en esta administración “ya se reflejan en un desarrollo más dinámico de esta rama vital de nuestra economía”.

Subrayó que el sector energético está atrayendo más inversiones que nunca y que “al concluir este sexenio se habrán formalizado compromisos de inversión por 200 mil millones de dólares, que serán la base para el crecimiento del sector a lo largo de los próximos años”.

Timbre postal

El mandatario canceló el timbre postal conmemorativo y recibió una muestra de crudo del campo Ixachi-1.

El director de Pemex destacó los avances de la industria petrolera logrados por México desde 1938.

Señaló que ahora uno de los mayores retos es el robo de combustible, pero confía en que se podrá erradicar.