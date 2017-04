Peña Nieto destaca histórica generación de empleo

México

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en marzo se generaron poco más de 140 mil empleos y que en total en el primer trimestre suman 378 mil, lo que representa la mayor cifra alcanzada por una administración desde hace 30 años.

De gira por el Estado de México, donde inauguró la planta Tecámac de la empresa refresquera Peñafiel, subrayó que la inversión de mil millones de pesos que requirió la construcción de dichas instalaciones da cuenta de que México sigue siendo un destino confiable para invertir.

Señaló que la inversión extranjera directa en lo que va de su administración alcanza ya 135 mil millones de dólares, 50 por ciento mayor a la generada por el gobierno anterior en el mismo periodo.

Al desear un buen descanso de Semana Santa a los presentes, el mandatario pidió “recargar pilas” para seguir construyendo el México que todos queremos, el cual, “se hace todos los días. No esperemos llegar a un momento en que México se haya hecho como deseamos y soñamos”.

También utilizó un juego de palabras para señalar que Peñafiel es su refresco porque es “Peña-Fiel”.

Destacó que su administración ha buscado generar condiciones para que siga llegando inversión productiva, “para que México se siga proyectando como un destino confiable, uno donde los grandes capitales nacionales y extranjeros vean en nuestro país un destino dónde invertir”.

Sobre la relevancia del nivel de inversión extranjera reportado durante su administración, Peña Nieto dijo que en la década de los 80 ésta era de 2 mil millones de dólares en promedio, en tanto que en los 90 aumentó a 8 mil millones.

“Hoy tenemos cifras cercanas a 30 mil millones de dólares por año. Habla, sin duda, del importante avance, de la confianza que México sigue proyectando”, resaltó.

En materia de empleo, destacó que en marzo el número de trabajadores formales registrados ante el Seguro Social fue de 140 mil 347.

“¿Qué significa esto? Que marzo ha sido el mes con mayor generación de empleo de cualquier otro de la que se tenga registro desde que se hace la medición de empleo, hace 40 años”, señaló.

Dijo que en marzo “estamos alcanzando también una cifra histórica en los empleos generados en esta administración: 2.7 millones de empleos”.

Mayor cobertura

La planta de Grupo Peñafiel que fue inaugurada oficialmente es la cuarta con la que cuenta la empresa, indicó su director general, Gilberto Maldonado.

Añadió que gracias a la construcción estratégica de la planta, que inició operaciones en el último trimestre de 2016, permitirá reducir a la compañía un millón 600 mil kilómetros de recorrido de sus flotillas de reparto.

“Con la nueva planta buscamos incrementar la cobertura de nuestros productos y reducir el número de kilómetros en el reparto, lo que tendrá un impacto en la reducción de nuestras emisiones de carbono”, dijo Maldonado.

Añadió que la planta cuenta con dos líneas de producción, que permitirá producir anualmente más de 200 millones de botellas para consumo nacional y que serán distribuidas en 400 mil puntos de venta en todo el país.

Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que pese a que el consumo per cápita pasó de 200 a 150 litros en América del Norte, lo que representa una disminución de 25 por ciento, la industria refresquera ha crecido 5 por ciento en el último lustro en producción nacional, y de las exportaciones 90 por ciento son hacia Estados Unidos.

“Esta industria da empleo a más de 65 mil mexicanos, además da vida a más de un millón de pequeñas y medianas empresas”. Y afirmó que la cadena de valor de la industria refresquera consume casi un millón de toneladas de azúcar nacional, 900 mil de glucosa, 450 mil de resina PET para los envases y más de 35 mil toneladas de aluminio.

Señaló que la industria pasa por una transformación impulsada por los patrones de consumo, ya que ahora la gente prefiere las marcas que emplean menos azúcar, pero Peñafiel ha sabido adaptarse a esos cambios.

Añadió que eso ha llevado a la empresa a contar con 25 centros de distribución y cuatro plantas: una en Jalisco, otra en Puebla y dos en el Estado de México.

De acuerdo con datos del censo Económico 2014 del Inegi, existen 299 unidades económicas dedicas a la elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas, y el valor de la producción en 2016 fue de 9 mil 491 millones de dólares.

Combate a la inseguridad

En tanto, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, recordó que es la ocasión número 63 en que el Presidente acude a la entidad.

En respuesta, el mandatario dijo que el mismo Ávila le ha señalado que sus visitas son pocas si se toma en cuenta el número de habitantes de dicho estado.

El gobernador señaló que existen avances en materia de combate a la inseguridad en dicha entidad y señaló que “no se vale tratar de confundir” con datos que no se conocen o “no les conviene dar a conocer”.

Dijo que si bien aún falta por hacer en la materia, “en lo que no estoy de acuerdo, y no comparto que haya voces que traten de confundir a la población con algunas cifras que no son las reales”, sin referirse a nadie en particular.

Señaló que por la veda electoral “no se puede hablar mucho porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra”, y por ello leyó un comunicado de la empresa Walmart donde da cuenta de que invertirá en la entidad debido a que existen condiciones para ello.

Crecen afiliados

Con las 140 mil 347 plazas laborales generadas en marzo, la afiliación de trabajadores es de 18 millones 994 mil 318, informó el IMSS.

La dependencia detalló que 86 por ciento de los empleos es permanente y el resto eventual; “en los últimos seis años esos niveles han sido constantes”.

Los estados con mayores avances son Tlaxcala, Baja California Sur y Quintana Roo, con crecimientos superiores a 10 por ciento