Por adeudos, Pemex deja en crisis a 40 empresas

Tampico

Petróleos Mexicanos debe millonaria cantidad a 40 empresas del sur de Tamaulipas, siete compañías se vieron obligadas a cancelar operaciones debido a la crisis que enfrentaban y con ello se perdieron más de 200 empleos, confirmó Ofelia Garza Delgado, presidenta del Consorcio Binacional de Comercio Exterior, Petróleo, Energía y Gas (Cepegas).

Aunque no existe una cifra exacta del total que se debe, la representante de los empresarios dijo que existen cantidades mínimas de hasta millón y medio de pesos y debido a las cifras millonarias es que se provocó el cierre de siete empresas. Hasta el momento no existe fecha de pago.

"Se ha trabajado con 40 empresas en el sur de Tamaulipas a las que Pemex les adeuda, se trata de diferentes montos que van desde el 1.5 millones de pesos y cifras más grandes y lo que les dicen es que no hay dinero, pero el diálogo es porque ya cerraron siete y quieren reactivarse, pero no pueden porque se trata de cantidades muy elevadas", indicó.

Mencionó que existen más compañías en esa situación, sin embargo, las 40 de las que ella habla, son las que se han acercado para pedir ayuda, por ello mencionó que es necesario realizar un estudio para una cifra precisa del total que se encuentran afectadas por falta de pago.

"Unas están a punto de cerrar, otras tuvieron que pedir prestado y lo que quieren es seguir viviendo, para eso se requiere el pago por parte de Pemex, porque se trata de cantidades grandes", indicó.

Ante la situación que impera en el ramo, dijo que el no pagarles ha provocado el quiebre de algunas empresas, es decir que de las 40 empresas, 7 ya cerraron, pero quieren activarse y es importante el pago, ya que se trata de grandes cantidades y de ello dependen para poder trabajar, las otras mantienen créditos y otras más se encuentran en peligro de quebrar.

"Vamos a contratar abogados para que se empiece a hacer la logística, porque no ha habido nada de avances, no se trata de una denuncia, pero sí de un acercamiento, porque aquí en Canacintra y Cepegas, tenemos enlaces directamente con gobierno y muchas veces no tenemos que llegar a las denuncias para que nos hagan caso, las cosas se han hecho en plan pacífico y que se nos pague lo que se nos debe", explicó.

El arquitecto César Aguilar Silva, empresario del ramo de la construcción, dijo que la falta de pago a los proveedores lo que provoca es que las compañías caigan en la morosidad con créditos, así mismo provoca quedar mal con el gobierno, pues se dejan de pagar seguro e impuestos.

Aunado a esa situación, ellos como empresa ante la falta de pagos, generan recargos y hasta multas, además que también produce la pérdida de empleos, pues al verse en esa situación tienen que recortar personal para aminorar el gasto.

Agregó que aunque no tiene una cifra exacta de los consorcios que se encuentran en esa problemática, dijo que no se trata de una sola, pues existen varias en la zona, estado y República que se encuentran atravesando por ese problema.

"Seguramente se trata de varias empresas las que se encuentran en problemas por la falta de pago y eso lo único que genera son más problemas pero con el gobierno, porque no pagamos seguro, tampoco impuestos y por tanto hay recargos y hasta multas", agregó.





