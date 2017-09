Patrones, obligados a pagar salario completo por desastres

México

Los patrones están obligados a pagar el salario completo a sus trabajadores cuando acrediten “que tienen una causa justificada y que por esa situación no asistirán a sus centros laborales”, aseguró Aurora Cervantes, titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Esa causa puede ser un desastre natural, como los sismos que han azotado a distintas regiones del país, o los huracanes, señaló.

En un comunicado, la dependencia informó que “lo importante es que para no incurrir en alguna de las causales de incumplimiento de obligaciones de trabajadores, ellos avisen oportunamente a sus patrones la situación que están viviendo”.

Se mencionan los artículos 427, fracción I, y 434, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo: “Existen supuestos en los que la relación laboral puede suspenderse o terminar por causas ajenas a cualquiera de las partes.

“Este es el caso de un desastre natural, en que el incumplimiento de una obligación no es imputable al trabajador ni al patrón, ya que ambos se vieron impedidos a cumplir con sus obligaciones por causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de sus voluntades y que no se puede prever o, aun previniéndolo, no hay forma de evitarlo”.

Asimismo, el presidente de la Asociación Mexicana de Capital Humano, Edmundo Escobar, afirmó que los sismos han sido eventos de fuerza mayor en los que el trabajador pudo haber sufrido una afectación en su persona, familia o bienes.