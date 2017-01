Comercios son afectados por falta de estacionamiento

Torreón, Coahuila

Con 36 años de ofrecer una alternativa de comida saludable a través de alimentos integrales y su tienda naturista, los propietarios de la tienda Del Granero, analizan la posibilidad de cerrar la sucursal matriz ubicada en el Paseo Morelos.

Debido al incremento de la plusvalía, los impuestos, costo de insumos y ante la falta de un estacionamiento para sus clientes, quien en su mayoría son personas de la tercera edad, ahora se movilizan con dificultad en una zona llena de bares.

"La receta de la rosca integral la trajimos desde Australia porque allá diario se come con pan integral".



El problema es que en el sector no hay estacionamientos y la dinámica comercial que se ha impuesto en el sector ha orillado a esta familia a pensar en el cierre y buscar otra opción.

La renta ha incrementado y los clientes fieles han dicho que el pan sale muy caro porque cada vez que acuden les quitan la placa en las inmediaciones de la Plaza Mayor.

Con una tradición de más de tres décadas de producir una Rosca de Reyes artesanal, los ingredientes no se han sustituido a pesar del encarecimiento económico.

Este año la producción debió disminuir puesto que los clientes ya no pueden estacionarse y hacer fila para comprar un pan.

“Realmente es poca la ganancia porque no se usan sustitutos nada, utilizamos biznaga, realmente usamos miel, no hay sustituto de huevo, es huevo entero y no es del quebrado", aseguró Rosario Pérez Hodgkinson, propietaria del local Del Granero.

"Manejamos ingredientes de alta calidad, los higos y ates son lo más natural posible y eso nos ha mantenido en el gusto del consumidor”.





Otra garantía del negocio es su higiene. Pérez Hodgkinson explicó que cada mes el establecimiento se sujeta a las disposiciones que realiza la Secretaría de Salud.

“Es una decisión muy difícil, pienso que son nuestras últimas roscas porque no hay donde estacionarse, la gente que viene por una rosca no puede pararse, buscan alrededor y no hay donde estacionarse."





