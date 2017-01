Panorama económico mundial repercute en México: OCDE

Ciudad de México

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) José Ángel Gurría Treviño, afirmó que el panorama económico internacional "está muy complicado".

En el caso particular de México, acotó, “es obvio que repercuta, por lo que, en promedio, la economía mundial crecerá durante este 2017, alrededor de 3.0 por ciento, pero no mucho más".

Agregó que la economía mundial registra cinco años atrapada "en una trampa de bajo crecimiento, con un dinamismo decepcionante marcado por tasas anuales de crecimiento que están estancadas, incluso por debajo del año pasado de 3.0 por ciento".

Gurría Treviño señaló lo anterior en el marco de la inauguración del Foro Competencia y Regulación, con el tema "En búsqueda de la eficiencia de los Mercados".

Ahí, recordó que incidentes o inclusive el vandalismo de los últimos días, sucede cuando las regulaciones y la competencia no se crean de manera institucional.

"No más regulación, sino mejor regulación. Entonces lo que sucede es que las economías no avanzan por lo tanto las sociedades no progresan", puntualizó el secretario general de la OCDE.





CPR