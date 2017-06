Falta de inclusión afecta al desarrollo económico: OCDE

Ciudad de México

En México, 26 por ciento de las mujeres de entre 16 y 29 años no tienen trabajo bien remunerado ni educación, respecto al 9 por ciento de los hombres que no lo tienen, además, el 77 por ciento de las mujeres realizan el trabajo no remunerado doméstico, indicó Gabriela Ramos directora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“La falta de inclusión afecta al desarrollo económico porque los grupos en desventaja, precisamente, acumulan desventajas”, sostuvo durante su participación en el Foro Forbes Mujeres Poderosas.

Explicó que las reacciones en cadena que descienden de la falta de equidad generan mayor desigualdad; por ejemplo, niños en pobreza con padres que carecen de formación académica, es probable que reciban una educación deficiente, y por lo tanto, la economía se verá desfavorecida.

Ramos añadió que en materia de igualdad, México es de los primeros países dentro de la OCDE en trabajar por la equidad de género, con acciones como el permiso de paternidad dual, la Ley de Discriminación y Equidad; así como leyes contra la violencia.

Recordó que en 1980 el organismo habló por primera vez de estrategias de género y, actualmente, la inclusión es prioridad y parte de un desarrollo económico.

Es de destacar que Ramos recibió un reconocimiento a la excelencia empresarial “Forbes 2017”, de manos del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.





CPR