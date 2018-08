Oaxaca alista protesta por denominación del mezcal

Óscar Rodríguez

Para el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, la ampliación de la denominación de origen del mezcal a entidades como Estado de México, Aguascalientes y Morelos, anunciada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es un “error”, por lo que aseguró defenderá el producto de su estado por todas las vías políticas y legales.



En entrevista, Murat consideró que la decisión del IMPI se ejerció de forma manipulada para beneficiar a estados que no son productores de la bebida ancestral y que en los últimos años se han dedicado a adulterarla.



Sobre las acciones que emprenderá su gobierno, indicó que se coordinará con varias organizaciones de productores y envasadores de mezcal para iniciar una lucha legal, por todas las vías, que podría ir desde protestar en Ciudad de México hasta realizar una defensa en los tribunales.



“La decisión de ampliar la denominación de origen a estados que no son productores lastima y ofende a los pueblos con mayor tradición, que durante años han trabajado y luchado para proteger y consolidar la bebida ancestral y artesanal”, señaló.



Murat advirtió que la lucha será a fondo porque no se puede permitir que por intereses de un grupo se lastime a una de las industrias más consolidadas en México.



Agregó que la medida afecta al mezcal de Oaxaca, mismo que se ha posicionado entre la población por su calidad, la cual ha alcanzado los más elevados estándares internacionales.



Murat destacó que Oaxaca debe dar la batalla legal para defender lo que le pertenece, sobre todo cuando se ha ganado un prestigio a pulso de su bebida, derivado del gran compromiso que tienen productores magueyeros, comunidades indígenas, exportadores y comercializadores.



En tanto, los diversos organismos mezcaleros, advirtieron que la resolución del IMPI pone en riesgo el prestigio que la industria se ha ganado con el tiempo.