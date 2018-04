Planta de BMW en SLP será totalmente digitalizada

Regensburg, Alemania

La planta de la automotriz BMW que será construida en San Luis Potosí y que abrirá sus puertas en 2019, será totalmente automatizada y digitalizada. Ahí se ensamblará la nueva generación de la Serie 3 para su distribución en todo el mundo.

Lo anterior significa que podrá operar como la planta del mismo fabricante alemán, ubicada en Regensburg, Alemania, la cual tiene 9 mil empleados y 4 mil robots.

En sus divisiones de chasis y pintura tiene 2 mil 350 robots que hacen 90 por ciento de la actividad, y los trabajadores son mil 500. En la parte de ensamble hay 4 mil 500 personas con mil 500 robots que realizan 5 por ciento de la actividad.

Esta planta produce una tercera parte de la energía que utiliza en su totalidad y eso es a través de turbinas de gas. Con la energía que produce se podría suministrar ésta a una ciudad de 40 mil personas.

Del total de la producción de esta planta, 21.2 por ciento se queda en Alemania; a Groenlandia se va 13 por ciento, porcentaje similar que tiene Estados Unidos y América Latina juntos; Francia 6.3; China 4.4 y Japón 4.1 por ciento.

En la planta se trabaja bajo el concepto just in time, just in secuence, que puede ser posible gracias a la digitalización.

En esta planta no se hace ningún auto similar al otro, pues todos son bajo solicitud de los clientes. La producción anual es de 338 mil 259 autos y la diaria de mil 400.

GGA