No mejorará el gobierno oferta por bonos de NAIM

Redacción

A pesar de que la Secretaría de Hacienda informó que el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (Mexcat) no prevé realizar cambios adicionales a los términos y condiciones de la oferta a los tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) realizada el pasado 11 de diciembre, también indicó que en caso de que dicha oferta no sea exitosa en los términos propuestos, “Mexcat y el gobierno mexicano reconsiderarán qué alternativas existen que permitan lograr los objetivos del gobierno. Consideramos que el posible retraso e incertidumbre que se pudiera generar no atiende a los intereses de los tenedores de bonos ni del público mexicano”.



La dependencia aclaró que los cambios anunciados se realizaron atendiendo a la retroalimentación recibida por parte de una amplia variedad de participantes del mercado e incluye mejoras significativas en el interés de los tenedores de bonos.



Detalló que el efecto de la oferta implica una reducción de hasta 30 por ciento de la deuda total vigente de Mexcat; establece también la creación de cuentas de acumulación de principal, con las cuales se espera baje el total de la deuda neta de Mexcat en al menos mil millones de dólares adicionales en los próximos cinco años, lo que implica una reducción total de la deuda neta de Mexcat de hasta 46 por ciento, dijo la dependencia.



En un comunicado, explicó que ésta y otras mejoras han atendido a las preocupaciones principales de los tenedores de bonos y representan una transacción equilibrada y amigable para el mercado dados los objetivos del gobierno mexicano.



“Mexcat y sus representantes también han estado en contacto con asesores que manifiestan ser representantes de un grupo ad hoc de tenedores de bonos, mismos que se han negado a revelar la identidad y porcentaje de tenencia de dicho grupo a pesar de habérseles solicitado en repetidas ocasiones.



Las solicitudes de dichos asesores han sido analizadas con ellos y consideradas. Sin embargo, seguimos creyendo que la oferta modificada atiende las preocupaciones principales de los tendedores de bonos”, señaló el comunicado.



Según la Secretaría de Hacienda, la reacción del mercado ha sido sumamente positiva con respecto a los términos modificados.



Las instituciones financieras (dealer managers) designadas por Mexcat han estado en constante comunicación directa con tenedores de bonos de todos los tamaños, lo cual sirvió como base para modificar los términos de la oferta.