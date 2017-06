Bitcoin, el oro digital que ya todos quieren

México

En los últimos meses el valor del bitcoin se ha ido a las nubes y se ha convertido en verdadero oro digital. Esto no ha pasado desapercibido entre las plataformas de pago, como PayPal, que ya desarrollan estrategias precisas para aceptar este tipo de moneda y así elevar el potencial de sus respectivos negocios.

Los agregadores de pago —empresas que funcionan como intermediarios en pagos digitales entre consumidores y comercios— están sujetos a una regulación que data de 2012; sin embargo, la nueva Ley de Tecnología Financiera que se espera sea presentada este año integra la regulación de las criptomonedas o activos virtuales, como es el caso del bitcoin.

Se trata de un sector poco conocido. Por este motivo, Adolfo Babatz, fundador de Clip y presidente de la Asociación de Agregadores de Medios de Pago de México (Asamep), explicó en entrevista que existen dos tipos de operadores: los que necesitan que presente una tarjeta como el caso de iZettle y los que no requieren plástico físico, como las plataformas PayU o PayPal.

“Un agregador es una figura que existe desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y otros países. En México llegó hace pocos años, pero se trata de un modelo que ha permitido a miles de comercios aceptar pagos con tarjeta”, explicó.

También existen los “híbridos”, que a grandes rasgos son aquellos que aceptan pagos con tarjeta de crédito y débito, pero también dinero electrónico.

Lo anterior significa que tanto las plataformas que no necesitan la presencia física de una tarjeta de crédito o una de débito, como los modelos híbridos, tienen el potencial de aceptar pagos con criptomonedas, es decir, bitcoin.

Al respecto, Raúl Cordero, jefe de Servicios Financieros de MercadoPago, explicó que en el caso de la empresa que representa juega en las dos “canchas”, ya que además de aceptar pagos de forma electrónica, también lo hacen con tarjeta presente mediante su lector MercadoPago Point.

“MercadoPago es un agregador y una plataforma donde tenemos todos los medios de pago, desde tarjetas de crédito, débito, efectivo y desde hace un año aceptamos bitcoins, pero solo en algunos comercios”, explicó.

Desde el punto de vista del Banco de México, las criptomonedas aún no son un producto financiero especulativo, visión que, según Raúl Cordero, comparte MercadoPago, toda vez que es un hecho que las personas que adquieren bitcoins lo hacen tomando un riesgo que esperan se traduzca en un beneficio una vez que el valor de la moneda aumente.

“Si echamos un vistazo unos meses atrás, vamos a encontrar que el precio del bitcoin de 2016 a la fecha se cuadruplicó. Si a inicio de ese año invertiste 100 mil pesos en este activo, para finales hubieras tenido un valor en pesos de 400 mil. Entonces en ese sentido es un buen mecanismo para obtener rendimientos”, apuntó.

Escalada

De acuerdo con datos históricos de la plataforma de compra y venta de criptomonedas Bitso, el valor del bitcoin en 2011 era de apenas 4 pesos con 50 centavos por unidad; para 2012 llegó a 91 pesos, en 2013 se elevó a 217 pesos, en 2014 el precio se fue a 11 mil 400 pesos, en 2015 se desplomó a 4 mil 500 pesos, en 2016 subió a 8 mil pesos, y desde entonces se ha disparado cada mes hasta alcanzar su actual valor, que es de más de 50 mil pesos por unidad.

Lo anterior habla de una enorme volatilidad, razón por la cual en 2014 Banxico lanzó una serie de advertencias sobre el uso de los activos virtuales y aclaró que no contaban con respaldo de institución alguna, por lo que no eran una moneda de curso legal; sin embargo, no representaba un riesgo mayor para el sistema financiero ni para los de pago.

Tres años después, el instituto central ha comenzado a utilizar el bitcoin en pequeñas transacciones para familiarizarse con el sistema, igual que Citibanamex, que ya comienza a utilizar este tipo de activos.

Aunque MercadoPago ya tiene la tecnología para soportar los pagos con esta moneda, Raúl Cordero indicó que el procesamiento de pagos con bitcoins en México todavía no está del todo desarrollada porque el proceso de compra de estos activos todavía no es muy amigable.

“Primero es necesario tener un wallet —cartera— para adquirirlo y después hacer el pago de lo que quieras adquirir en otra plataforma. Es algo que se tiene que mejorar y vemos que se va a desarrollar pero no en un corto plazo. Realmente todavía lo vemos más para especular que para adquirir bienes”, dijo.

Explicó que el volumen de pagos con bitcoins es de menos de 1 por ciento, por lo que no es un medio de pago relevante, pero MercadoPago, al ser una empresa tecnológica cuenta con la habilidad para poder aceptarlos.

Eric Núñez, fundador de la plataforma de pagos Openpay, recientemente adquirida por BBVA Bancomer, explicó que es necesario esperar a que se concrete la regulación; sin embargo, todo lo que la ley prevé ya lo tienen cubierto.

“La plataforma ya tiene controlada esa parte. No se está operando por regulación, pero uno de los métodos de pago que podemos atender son las criptomonedas, de ahí surge el nombre de Openpay. No quisimos quedarnos solo con las tarjetas de crédito o débito, ni con las 15 mil tiendas a través de 50 cadenas comerciales, o la parte de puntos que se pueden redimir y las transferencias, estamos preparados para estas monedas una vez que estén reguladas”, apuntó.

Respecto al mercado que ven en los bitcoins, Núñez explicó que le ven un potencial y al final, mientras más métodos de pago se puedan ofrecer al usuario final es mejor para el negocio.

Diversos países buscan la regulación ya que se espera que en el día a día tenga un mayor impacto en las transacciones. De hecho en la semana del 13 de mayo se alcanzaron los 242 mil dólares en operaciones con esta moneda en México.

De acuerdo con Bitso, al menos en el país hay 81 mil personas que son usuarias de estos activos virtuales con crecimientos anuales de 20 por ciento.

José Rodríguez, vicepresidente de pagos de Bitso, explicó que en el país ya hay una fuerte operación con estas criptomonedas y la demanda que ha habido en México de estos activos generó durante mayo un sobreprecio de 20 por ciento.

Añadió que el bitcoin es el activo virtual más reconocido; sin embargo, existen otras monedas que también están teniendo una fuerte demanda en el país, como es el caso del ethereum y el ripple, que junto con la primera han operado un volumen de mil millones de pesos durante mayo.

Raúl Cordero explicó que antes de que las criptomonedas sean un medio relevante, será necesario que se cumpla con aspectos como la prevención de lavado de dinero y el llamado know your customer (conoce a tu cliente), esto para dar certidumbre tanto a los que pagan como a los que aceptan los activos.

“La ley Fintech incorpora a los bitcoins y tiene muy claro este apartado. Se tienen que aplicar estas políticas para darle la certidumbre como medio de pago y una vez que la tengamos creo que el siguiente paso es que los pagos con bitcoins sean tan fáciles como pagar con la tarjeta de crédito o efectivo”, destacó.

Blockchain y los seguros

Para muchos especialistas, uno de los sectores más beneficiados con términos tan de moda como big data, cloud computing, internet de las cosas, drones, inteligencia artificial, analytics, sistemas de posicionamiento global y smartphones, es el asegurador.

Sin embargo, últimamente ha surgido un nuevo participantes, el blockchain, que aunque es relativamente nuevo, ha ganado mucha fuerza debido a que permite generar modelos altamente disruptivos y la creación de productos de seguros, servicios y modelos de negocio.

De acuerdo con un informe de la consultora española Everis, esta tecnología emergente ofrece oportunidades a las aseguradoras tradicionales para modernizarse y reinventarse en un entorno donde existen nuevos competidores que basan sus esquemas en plataformas digitales y centran su mercado en necesidades insatisfechas, reducir costos, y en ofrecer nuevos servicios.

Las aseguradoras, al igual que todo el sector financiero, funcionan bajo un esquema en el que asumen un rol de intermediario, por lo que hay potencial en la utilización de blockchain, aunque la industria en un principio ha sido cautelosa.

En el estudio “La transformación digital desafía al negocio tradicional del sector asegurador”, elaborado para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), se expone que se han visto los avances en otras industrias, por lo que los jugadores mexicanos han comenzado a involucrarse en el tema.

“Varios de los gigantes del sector asegurador a nivel global han unido fuerzas y fundado la iniciativa B3i, que tiene actualmente 15 miembros entre los que se encuentran Allianz, Zurich, Aegon, Generali y Munich RE, entre otros. A través de esta iniciativa, las compañías colaboran para explorar la habilidad del blockchain para optimizar procesos de negocio y cadenas de valor en la industria de seguros”, indica el reporte.

Entre los beneficios que encuentra la consultora de integrar el blockchain al sector asegurador está poder verificar la identidad de clientes por medio de esta red y almacenarla en libros compartidos, lo que permitirá que los involucrados puedan corroborar la autenticidad de las personas sin necesidad de estar solicitando documentos.

Otra solución es que se puede recolectar información de los clientes desde sistemas de terceros, de manera inmediata y efectiva. Una vez finalizado, los detalles de la póliza se incorporan en un contrato inteligente que se ejecutará de manera automática cuando se realice una reclamación. La tecnología avanza y el mundo financiero no se puede quedar atrás.