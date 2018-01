La naturaleza sí vale

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son las zonas de nuestro país que requieren ser preservadas y que no han alterado de forma significativa las actividades del ser humano. Sin embargo, esto no quiere decir que las co­munidades locales, los turistas y la economía nacional no obtengan beneficios de estos espacios que, actualmente, cubren cerca de 91 millones de hectáreas.

Calcular el valor económico y social de las ANP y comunicarlo a la población mexicana es el objetivo del proyecto EcoValorMX, liderado por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo en Alemania. La iniciativa comenzó con una evaluación piloto de tres de las 182 ANP con las que cuenta nuestro país: Cabo Pulmo, en Baja California Sur; Cozumel, en Quintana Roo; e Izta-Popo, en el Estado de México.

Entre los beneficios de estos ecosistemas naturales destacan la provisión de alimentos, el abastecimiento de agua limpia, la regulación climática, la protección contra tormentas y la recrea­ción. En el caso del Parque Nacional Cabo Pulmo, que aloja más de 400 especies marinas endémicas y migratorias, el valor que le asigna la sociedad mexicana para que se mantenga en buen estado de conservación es de 6,025 millones de pesos (mdp) al año. Asimismo, genera 106 mdp anuales en actividades de recreación, según los cálculos de EcoValorMX.

Caso similar es el del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel y el Área de Protección de Flora y Fauna, que albergan muchas especies marinas en peligro de extinción y una gran diversidad de ecosistemas, principalmente manglares. Mantener el arrecife en su mejor estado tiene un valor promedio de 5,493 mdp al año para los casi dos millones de turistas que visitan Cozumel, así como 596 mdp en términos de protección contra desastres naturales y aporte al ciclo de nutrientes.

Mientras el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl se ha degradado debido a los incendios, la ganadería extensiva y el uso no sustentable de productos forestales, de acuerdo con el informe de EcoValorMX. La organización señala que el parque tiene un valor de 9.2 mdp anuales para la economía local; sin embargo, podrían generarse beneficios adicionales por 208.5 mdp si se adoptaran prácticas productivas sustentables y mejorara el manejo por infiltración de agua y secuestro de carbono.

El propósito de esta iniciativa es, precisamente, contribuir a la elaboración de políticas ambientales efectivas, concluye el informe.