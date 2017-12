De 20 licitaciones para el NAIM, solo concluyeron 4

México

Para este año que termina las autoridades aeroportuarias planearon 20 licitaciones para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por un monto aproximado a 35 mil millones de pesos, de las cuales solo se adjudicaron cuatro, ocho están en proceso y un número similar aún no tiene proyecto de convocatoria.

Las 20 licitaciones, más los contratos adjudicados en 2016 por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que dirige Federico Patiño, se estimaba completar 85 por ciento del valor del proyecto, el más ambicioso de la presente administración, que prevé una inversión de 186 mil millones de pesos.

Al 18 de enero de 2017 se habían comprometido recursos por más de 115 mil millones de pesos, equivalentes a 65 por ciento del valor del proyecto. A diciembre de este año, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estimó que se ha contratado 73 por ciento del valor de la obra, refirió su presidente Gustavo Arballo.

No solo no se realizaron las 20 licitaciones anunciadas por el gobierno, sino que se incluyeron algunas otras que no estaban contempladas en el proyecto inicial, como la construcción del drenaje pluvial profundo.

Tras una revisión de MILENIO al sistema Compranet, se observó que de las cuatro licitaciones concretadas este año, dos corresponden a entronques: la conexión a desnivel de la autopista Peñón-Texcoco con la carretera libre Texcoco-Ecatepec, al oriente del polígono del nuevo aeropuerto, que se adjudicó a Coconal por 132 millones 134 mil pesos, así como el entronque Ingreso Zona Militar Peñón-Texcoco en Campus Sureste, que también obtuvo Coconal por 265 millones 339 mil 850 pesos.

La tercera obra que se concretó este año, aunque no fue producto de una licitación, sino de un convenio, fue la pista seis, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); en julio se firmó un convenio para la limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica para la construcción de un sistema de precarga de dicha pista y calles de rodaje por un monto de 2 mil 346 millones 287 mil 623 pesos.

La cuarta licitación adjudicada fue la del sistema de ayudas visuales, a la firma Telnorm Services en participación con Thales México, por 49 millones 197 mil pesos.

Un proceso de licitación de los más complejos y que no obtuvo los resultados esperados, ni para las empresas ni para el GACM, fue la construcción del Centro Intermodal de Transporte (CIT); en este concurso se invirtieron poco más de siete meses desde su convocatoria y requirió nueve juntas de aclaración en las que se formularon 2 mil 473 preguntas, uno de los más largos dentro de las licitaciones del nuevo aeropuerto.

Tras declarar desierta la licitación, Patiño refirió: “Los más perjudicados fuimos nosotros, porque se tiene que realizar otra vez. Lo que se hizo fue llamar a todas las empresas para hacer un taller y decir a una por una por qué fallaron. No pueden fallar otra vez”.

De acuerdo con el acta en que se declaró desierta la licitación, ninguna de las 11 propuestas cumplió con los requisitos, desde administrativos y técnicos, porque rebasaron el presupuesto previsto. La convocatoria para realizar de nuevo esta licitación se publicó el 21 de diciembre con miras a adjudicarla en 2018.

Jacobo Pastor García Villarreal, especialista senior en políticas de integridad en el sector público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, refirió que existe un área de oportunidad para el GACM en la realización de los procesos de licitación.

“No es fácil, porque no es una obra que se haga todos los días; conseguir la información es difícil”, por lo anterior, dijo que en los próximos días el organismo presentará sus recomendaciones para hacer más eficientes los procesos de contratación de obra.

“Se deben considerar en la investigación de mercados para que el GACM conozca mejor la dinámica, las características de las empresas y pueda diseñar las licitaciones de manera que no se descalifique tempranamente a las empresas y que pueda haber un mayor grado de competencia”, comentó el especialista, y agregó que los estándares para calificar a las empresas deben ser altos.

Además de la convocatoria para el CIT, los siete procesos de licitación de 2017, que se adjudicarán en 2018, son los relativos a la red de distribución eléctrica de medio voltaje, subestaciones y cableado estructurado (1); plataformas (2); entronque Ingreso Terminal Aérea desde Autopista Peñón-Texcoco (3); sistemas de ayudas de navegación (4); plantas centrales de servicios Cups (5); red de distribución de servicios, alcantarillado pluvial, drenaje sanitario y plantas de bombeo del aeropuerto, caminos y servicios del Campus Medio (6), además de los túneles de servicio y pasos a desnivel para equipo de apoyo terrestre (7).

En febrero de 2017, cuando el GACM dio a conocer el paquete de 20 licitaciones, señaló que cuatro comenzarían este año y se tendría el fallo en 2018. Al cierre del año son ocho licitaciones las que no se han publicado en Compranet.

Dichas licitaciones corresponden a terminal y red de distribución de combustible; centro de control aéreo; nivelación y limpieza, distribución de servicios, red de distribución de energía, agua y drenaje; integrador maestro de sistemas y sistema general de seguridad, y planta central de servicios del Campus Sureste, entre otras.