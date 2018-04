Si NAIM es eficiente, es irrelevante que sea caro: De La Madrid

Toluca

El Secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, refirió que suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NACM) sería un freno, no solo desde el punto de vista del turismo sino para el todo el país.

Lamentó que en lugar de ser un motivo de orgullo porque se convertirá en un "job" internacional y permitirá conectar a los mexicanos con el mundo, se haga un uso "político" y "mezquino" de este proyecto.

"Quién aspira ser gobernante, aspira actuar como un buen padre familia; no me imagino a un padre de familia poniendo a pelear a los hermanos o los hijos, ese para mí no es un modelo de padre de familia. Un buen gobierno es aquel que concilia y el que busca que podamos, los mexicanos en hermandad, trabajar juntos por un progreso común".

A la fecha -refirió- el 30 por ciento de los vuelos que llegan a México, llegan al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad México, por ende el proyecto alternativo de Andrés Manuel López Obrador de mantener el actual y abrir uno nuevo, no es viable.

TE RECOMENDAMOS: Lodos de NAIM contaminan mantos acuíferos de Edomex

"No es viable porque los tiempos de conexión entre un aeropuerto y otro, lo que tendría que tardar un pasajero que llega a un lugar para luego tomar el otro aeropuerto que lleva a un destino doméstico, no lo hace competitivo. Ante esto los turistas que vienen de Londres y quieren ir a Acapulco, tomarán el Aeropuerto de Atlanta, Houston o Dallas, es decir, llegar a una terminal grande y ahí mismo conectarse al siguiente aeropuerto en México".

Durante su visita al Tecnológico de Monterrey en Toluca, apuntó que un aeropuerto es un negocio de logística, la cual consiste en conectarse con el mayor número de ciudades posibles del mundo y nacionales, para conectar a los pasajeros y a la carga en el menor tiempo y al menor costo. Recalcó que será uno de las terminales aéreas más modernas del mundo que ofrecerá empleos y desarrollo en la zona de Texcoco.

Al presentar su ponencia "México Desarrollo: La construcción del país que queremos", recalcó que "es irrelevante" si el nuevo aeropuerto es caro, porque es negocio, no para unos cuantos que lo hacen de manera ilegítima, sino para el país y los mexicanos.

"Un aeropuerto que no funciona, es irrelevante si es barato, no tiene sentido porque no va a servir, entonces es un engaño".

Subrayó que el proyecto fue decidido por expertos y rechazarlo significa, entre otras cosas, un enorme desprecio a la academia, al que estudia o la ingeniería.

"Hay gente que piensa que tiene ideas iluminadas y eso les permite estar por arriba del que estudia, pues no es así. En este caso es un tema que se ha analizado técnicamente por gente que de eso vive, que a eso le ha dedicado años: expertos nacionales e internacionales".

El funcionario federal recordó que estuvo con el Director del Aeropuerto de Dubai, donde hay 2 aeropuertos, y quien dice que lo mejor es que haya solo uno para que trabaje de manera más eficiente. Cuando hay 2 -explicó- no es porque sea el mejor modelo sino porque ya no pudieron crecer uno de ellos.

"En este caso tuvimos la buena suerte de tener una reserva territorial a 5 km del que tenemos y nuestro aeropuerto será un motor adicional de nuestra economía, con los niveles de pobreza que tenemos nos podemos darnos el lujo de no tomar motores para generar empleos dignos y bien pagados".

LC