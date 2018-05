Por primera vez, una mujer presidirá la Bolsa de Nueva York

Stacey Cunningham será la primera mujer que presidirá la Bolsa de Nueva York (NYSE) en sus dos siglos de historia.

Cunningham se convertirá en la persona número 67 que ocupe la presidencia de la entidad, explicó la compañía matriz de NYSE, Intercontinental Exchange, al Wall Street Journal el lunes en la noche.

Asumirá el cargo el viernes en sustitución de Thomas Farley, que dirigió la NYSE desde noviembre de 2013. Actualmente se desempeña como directora de operaciones.

Stacey Cummingham inició su carrera en NYSE como becaria en 1994. En declaraciones al Wall Street Journal dijo que le "gustó el lugar desde que entró" y que ahora está "emocionada de dirigirlo".

Por su parte, Farley publicó en Twitter que la bolsa queda en "buenas manos".

The NYSE is in great hands. https://t.co/qqTyOKTdYq