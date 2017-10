Morgan Stanley supera ganancias estimadas

Ciudad de México

Morgan Stanley reportó este martes una ganancia trimestral mucho más alta de lo esperado, ya que ingresos récord de su negocio de gestión patrimonial ayudaron a compensar el golpe provocado por una caída en las intermediaciones.

Los ingresos del negocio de gestión patrimonial del banco subieron un 8.7 por ciento a 4 mil 220 millones de dólares y generaron un margen antes de impuestos de 26.5 por ciento, por encima del rango objetivo buscado por el presidente ejecutivo James Gorman de entre 23 y 25 por ciento.

Las acciones de Morgan Stanley subían un 1.4 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El rendimiento de capital fue del 9.6 por ciento para el trimestre, dentro del objetivo de Gorman del 9 por ciento al 11 por ciento para fines de año.

Sin embargo, los ingresos del prestamista por intermediación de bonos cayeron un 20 por ciento a mil 200 millones de dólares, reflejando las disminuciones en todo el sector.

Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co y Bank of America Corp reportaron abruptas caídas en la actividades de intermediación de renta fija debido a una menor volatilidad.

Los ingresos por intermediación de acciones, un negocio en el que Morgan Stanley suele ser fuerte, se mantenían estables en mil 900 millones de dólares.

Las ganancias netas aumentaron un 11 por ciento a mil 690 millones de dólares, mientras que las utilidades por acción subieron de 81 a 93 centavos.

Los ingresos, en tanto, aumentaron un 3 por ciento a 9 mil 200 millones de dólares con respecto al mismo periodo del año anterior, frente a la estimación promedio de 9 mil millones de dólares, de acuerdo con Thomson Reuters I/B/E/S.





CPR