5 hechos que cimbraron la economía mundial en 2016

Está por terminar el 2016, año que en materia económica dio muchos temas para hablar y reflexionar sobre lo que se vive en el mundo y que, seguramente, tendrán repercusiones en el futuro cercano.

Son varios los hechos que este año provocaron un cambio negativo en las economías mundiales y que siguen repercutiendo o en su momento lo hicieron.

Aquí te dejamos una lista con los 5 momentos que cimbraron la economía mundial este 2016:

Caída histórica del petróleo

En enero, los precios del petróleo cayeron a sus niveles más bajos en 13 años debido a una excesiva oferta y una disminución en el consumo. Esto repercutió en todo el mundo; tan sólo en México el preció cayó hasta menos de 19 dólares por barril, su menor cotización en 14 años.

A finales de noviembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otras naciones no miembros alcanzaron un acuerdo para reducir la producción, lo que ha beneficiado a los mercados petroleros globales.

Panama Papers

No afectó directamente a la economía mundial, pero se trata de la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia, que dio cuenta de cómo personas poderosas los usan para ocultar su riqueza y evadir impuestos.

Fueron más de 11 millones de documentos que fueron filtrados de la compañía panameña Mossack Fonseca y muestran cómo ayudó a clientes a lavar dinero y evadir impuestos.

Personajes como el ex primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson (renunció tras el escándalo), el presidente argentino Mauricio Macri -y parte de su familia-, así como el ex jugador de futbol y ex presidente de la UEFA, Michel Platini, o el director español de cine, Pedro Almodóvar, fueron involucrados en la investigación. También hubo mexicanos, como el dueño de la constructora Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.





Brexit

El 23 de junio fue histórico para Reino Unido y quedó marcado como el día que puede cambiar de manera significativa la economía de Europa y otras partes del mundo. Más de 16 millones y medio de británicos votaron por que el país abandone la Unión Europea (UE) tras 43 años de ingresar en su antecesora, la Comunidad Económica Europea.

La derecha británica, en especial el partido nacionalista (UKIP), estaba detrás del movimiento por el “sí”, argumentando que la UE ha cambiado y que cada vez tiene más control sobre los británicos.

Los que estaban en contra dicen que provocará una crisis económica, disminución de inversión en los servicios públicos y de la inversión extranjera. Además, que terminaría el libre mercado -sin tasas ni aranceles comerciales- y el libre movimiento de personas y capitales.

A inicios de diciembre el parlamento británico votó a favor de activar el Brexit para marzo de 2017, por lo que casi es un hecho que todavía estamos por ver las verdaderas consecuencias de éste.





Caída de la bolsa China

El 24 agosto, el mercado bursátil chino vivió un lunes negro al caer 8.5 por ciento, la peor jornada para la bolsa de Shanghái desde 2007.

Debido a que fueron varías las cáidas del mercado chino, el Banco Central de China devaluó su moneda, el yuan, lo que aumentó las preocupaciones de que la desaceleración de la economía del gigante asiático era peor de lo que se temía. En esos días China arrastró a los mercados del mundo.





Elección presidencial en Estados Unidos

El 8 de noviembre se dio una de las sorpresas más grandes en la política, no solo estadunidense, sino en el mundo. El magnate Donald Trump logró que lo que muchos nunca creyeron que sucedería: ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Esto provocío: desplomes y sobre todo mucha volatilidad en los mercados mundiales. El más afectado: el peso mexicano. Ese martes cayó más de 13 por ciento y tocó mínimos históricos frente al dólar. Desde ese día nunca hemos vuelto a ver a la moneda estadunidense debajo de los 20 pesos.





