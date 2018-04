Histórica derrama económica tras la Feria de San Marcos

Torreón, Coahuila

La derrama económica de la Feria de San Marcos se estima en varios miles de millones de pesos, de acuerdo a Juan José González, director del Fideicomiso para la Inversión y Administración para la Promoción Turística de Aguascalientes.

Quien estimó una visita de al menos, 7.8 millones de turistas de manera histórica.

“Queremos más proveeduría, generación de diversos atractivos turísticos para el destino, tenemos más de 5 mil 200 cuartos de hotel y se esperan mil 219 cuartos más, con una importante inversión hotelera”.

Reconoció que son los visitantes de la Ciudad de México el principal punto de origen de turistas a Aguascalientes.



Comentó que se tiene un estudio sobre la derrama económica que genera la Feria Nacional, hecho por el Patronato y por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el año pasado se tuvieron alrededor de 7.8 millones de visitantes durante los 21 dias que dura la feria.

Número el cual multiplicado por promedio de 5 mil pesos de gasto por visitante, se tiene una cifra importante, aseguró.

“Es una variable mínima de gasto de 3 mil 800 a 4 mil pesos, aunque hay personas que se quedan por cuatro o cinco días y que pagan por habitación de cinco mil a 7 mil pesos, más traslados, alimentos y lo que gasta en la feria”.

Explicó que la Secretaria de Turismo y el patronato de la feria, hacen labor de promoción durante quince dias previos a lo que se difunde en redes sociales, en una caravana que llegó hasta Tijuana, en el norte del país y el sur del país.

“De acuerdo a un estudio que se realizó nos dimos cuenta que viene mucha gente del norte del país, de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, no sólo via aérea, sino terrestre, visitando no sólo la Feria de San Marcos, sino Festival de Calaveras, Feria de la Uva", finalizó.