Eduardo de la Rosa

Hipócrates Nolasco, presidente del Consejo Regulador del Mezcal (CRM), informó que se logró contener la ampliación de denominación de origen del mezcal a Aguascalientes, Estado de México y Morelos, toda vez que la administración pasada buscaba repartir certificaciones “patito” sin darse cuenta del daño al sector.



“No se ha ganado la ampliación, no se ha ganado detener el proceso de la ampliación, pero sí la contención; es una parte de la estrategia, no se ha resuelto favorablemente para nosotros, pero ya tenemos encapsulado el problema”, dijo en entrevista con MILENIO.



El representante del CRM aseguró que la administración pasada “quería entregar números de certificación pero patito, querían otorgar vías de producción sin darse cuenta del enorme daño que se le hace al producto y a los productores”.



Explicó que la confusión en el tema comenzó cuando el secretario de Economía de Oaxaca, Juan Pablo Guzmán Cobián, exageró en su comparecencia al decir que se había ganado.



“Lo que sucedió es que desde el 25 de octubre un juez nos aprobó una suspensión provisional en Aguascalientes, y aún están en proceso otras contra Morelos y Estado de México”, detalló.



Asimismo aclaró que no ha señalado ni comentado nada en contra del sector del tequila de Jalisco.