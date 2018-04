México, sexto lugar mundial en turismo

Mazatlán

El presidente Enrique Peña Nieto informó que México ha avanzado dos lugares más en el ranking de las naciones más visitadas a escala mundial para pasar del octavo al sexto lugar

Al inaugurar el Tianguis Turístico 2018 en Mazatlán, Sinaloa, dijo que a siete meses de que concluya su administración, “si hacemos bien las cuentas, es mucho lo que hemos avanzado y logrado como nación y más en el sector turístico. Pasamos de ser el décimo quinto destino turístico más importante a ser hoy el sexto”.

“Ya de por sí relevante con 23 millones de turistas, y hoy lo quiero anunciar antes de conocer los datos oficiales de la Organización Mundial del Turismo, pero espero en ello no me haga quedar mal el titular de la Secretaría de Turismo. Me dice Enrique (de la Madrid) que con la información que hasta hoy disponible y al alcance de todos los gobiernos, es muy seguro que México pase, ya pasó, a ser el octavo después de ser el décimo quinto, y nos ubicamos y consolidemos ya como el sexto destino turístico más importante del mundo”.

El mandatario dijo que México disputó dichos lugares con países como Inglaterra, Alemania y Turquía.

Señaló que no es menor lo que se ha hecho en esta materia y por ello reconoció el trabajo de los empresarios del sector turístico para seguir invirtiendo en el país.

Dijo que el gobierno ha establecido una ruta para el desarrollo del país y que gracias a las reformas estructurales se ha logrado avanzar en distintos ámbitos y que, por ejemplo, se ha superado la meta de llegar a 156 mil millones de dólares de inversión.

El mandatario inauguró la remodelación del Centro histórico de Mazatlán y participó en una cena con los capitanes de industria del Tianguis Turístico.

En el acto realizado en el Teatro Ángela Peralta, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, agradeció al mandatario la decisión de su gobierno de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y exigió a los candidatos a la Presidencia que den a conocer sus propuestas en materia turística.

Enrique de la Madrid explicó que en lo que va de la actual administración se pasó de 23 a 39.3 millones de visitantes anuales en 2017 y que las cinco mayores potencias turísticas del mundo crecieron en estos años alrededor del 12 por ciento, en tanto que México lo hizo en 68 por ciento en esta materia.

Pendientes del gobierno

El presidente del CNET afirmó que uno de los pendientes de la actual administración gubernamental es ordenar y fortalecer al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Previo a la inauguración del Tianguis Turístico, especificó que con el CPTM se deben tener filtros más fuertes sobre la decisión de dónde y cómo se deben gastar los recursos obtenidos, para así tener una mayor eficiencia.

En el caso de Fonatur, señaló que se tiene que trabajar en relanzarlo, para que así realice una mejor labor en la administración de destinos, como Cancún, y el apoyo a las demás entidades.

Fonatur administra destinos como Cancún, Los Cabos, Ixtapa Zihuatanejo y Huatulco.

De la Madrid afirmó que continuar con la itinerencia del tianguis es una buena idea para el país, ya que crea competencia entre los estados para su realización.