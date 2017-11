Descarta México fecha fatídica para negociación del TLCAN

Guadalajara

El gobierno de México no tiene una fecha fatídica para las conclusiones de la renegociación del Tratado de Libre comercio de América del Norte, dijo Juan Carlos Baker Pineda, subsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía.

“La negociación no tiene una fecha fatídica artificial, la negociación es un proceso muy serio, delicado, y es un proceso que en México se está abordando con la mayor de las seriedades posibles y bajo esa perspectiva México no se va a autoimponer una fecha que diga si no terminamos para el día x ya todo está mal”, señaló.

Durante su participación en la reunión del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), Juan Carlos Baker, aseguró que la negociación se va a tardar el tiempo que se tenga que tomar en base a las negociaciones técnicas que se tengan que llevar.

TE RECOMENDAMOS: Pemex descubre yacimiento en Veracruz

El funcionario de la Secretaría de Economía, recordó que hay un plan B y que es un ejercicio de mucha responsabilidad, “la agenda comercial como saben, vamos mucho más allá del TLCAN, estamos negociando con Europa, Brasil y Argentina, tenemos cosas en Asía Pacífico y en el plan B también pasan las cosas que estamos haciendo hacia el interior del país”, comentó.

Finalmente el funcionario recordó que los temas que han generado mayor controversia en esta renegociación, son los que tienen que ver con las reglas de origen, los salarios, la propiedad intelectual y la solución de controversias, entre otros.