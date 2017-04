Evolucionar es la puerta de acceso hacia nuevos clientes

Es un hecho que la transformación digital obliga a las empresas a cambiar sus modelos de negocio, pero no solo a las tradicionales, también a aquellas que nacieron en la modernidad, destacó Jesús García, director general para México de Ricoh.

Para el directivo de la fabricante japonesa de productos electrónicos para impresión, evolucionar es la puerta de acceso a nuevos clientes, pero también lo son las condiciones socioeconómicas y políticas del mundo, toda vez que en países como México, no ser estadunidense es una ventaja empresarial.

Ricoh no tiene miedo que la revolución digital haga que las impresiones de papel sean innecesarias, porque por un lado es un escenario que aún está lejos, y por otro, ya trabajan en su propia transformación, pues es una compañía que cree que toda aquel que no avance está condenado a quedarse en el camino.

¿A Ricoh le afecta la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC)?

Es innegable que la dependencia que tiene México de la economía estadunidense afecta a todos, no solo a los que compramos y vendemos en dólares, pues cuando existe un deterioro en la relación con EU es irremediable que se reduzcan los ingresos de las empresas.

¿Eso les afectará en el largo plazo?

En estos momentos no sé si nos da o no más certidumbre no ser estadunidenses. Al menos desde el punto de vista psicológico y sentimental, no ser una empresa de EU nos ha facilita las cosas, porque en las charlas de negocios tarde o temprano se llega a una discusión similar, nos dicen: si no eres estadunidense vamos a analizar tu propuesta. Eso no nos asegura nada, pero es un hecho que somos percibidos de manera diferente y logramos pasar de manera más sencilla el primer filtro.

¿Cómo ven el mercado mexicano?

México es la subsidiaria más importante en términos de ingreso para Ricoh Latinoamérica, incluso por encima de un país importante como Brasil. La filial mexicana registra ritmos de crecimiento de dos dígitos cada año, lo que se está apoyando con diversas adquisiciones.

Los negocios se están transformando, ¿qué pasa con Ricoh?

Nuestro principal negocio sigue siendo los servicios administrados de impresión, pero también nos dimos cuenta que es un área de negocio que en México no ha crecido a pesar de las tendencias tecnológicas de digitalizar. Nos dimos cuenta que tenemos que diversificar y traer servicios adicionales que apoyen un poco esa transformación digital.

¿Es necesaria la transformación digital en las empresas?

Para 2025 quienes no estén trabajando ya en la digitalización estarán a punto de desaparecer. Tienen un riesgo muy alto. Mi opinión es que quien no esté a más tardar en 2020 trabajando ya en un esquema de transformación digital, con iniciativas y un proceso en marcha, corre el peligro de quedarse en el camino.

¿De qué tamaño será el mercado?

Existen cifras que indican que hacia 2020 la información que se generará de manera digital crecerá 300 o 400 por ciento debido a todas las tendencias tecnológicas con las que ya se cuenta, por esta razón, factores que las empresas no tenían considerados comienzan a ser detectados, por consecuencia, los análisis que nosotros ofrecemos empiezan a crecer.

¿Consideran que algún día las empresas ya no necesitaran las impresiones?

Probablemente un día las compañías ya no impriman en papel, pero no se sabe cuándo sucederá eso; por ejemplo, cualquier empresa, solo para firmar un contrato tiene que recurrir al documento físico, incluso hay avances en algunos países donde ya la mayoría de los procesos son digitales, pero aún no al 100 por ciento, y en el caso de América Latina y México, la realidad es que aún falta mucho por hacer.

¿Cómo trabaja Ricoh?

En Ricoh apoyamos a los clientes desde la impresión, después pasamos a la impresión física, luego a la transformación a contenido digital y después vamos por todo el análisis de la información necesaria. Hacemos todo lo que va relacionado con la impresión, porque ésta es solamente la consecuencia de un proceso; entonces, cuando nos empezamos a meter en ese tipo de investigación, vemos cómo podemos ayudar en el proceso de transformación digital y de ahí surgen y un montón de áreas de oportunidad para nosotros.

EU

Aunque los avances tecnológicos son clave, Ricoh asegura que no ser una empresa estadunidense le ha facilitado el camino.

Reto

Para la empresa japonesa, quienes no estén trabajando en la digitalización hacia 2025 corren riesgo de desaparecer.