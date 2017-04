México depende de gas natural de EU, alertan

México

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) —los dos órganos reguladores energéticos del país— alertaron al gobierno sobre la creciente dependencia del gas natural proveniente de Estados Unidos, pues la producción y las reservas van en picada, lo que se convierte en un tema de prioridad nacional.

Al dejar de lado el autoconsumo de Pemex, México demanda en promedio 6 mil 500 millones de pies cúbicos de gas natural diarios, de los cuales 4 mil 500 millones son importados, equivalente a 70 por ciento.

La producción del hidrocarburo en los dos primeros meses de 2017 promedia 4 mil 351 millones de pies cúbicos diarios; si se considera la producción pico que se tuvo en 2009, con 6 mil 534 millones de pies cúbicos, esto presenta una caída de 33.5 por ciento o bien 2 mil 183 millones de pies cúbicos diarios.

El pasado 31 de marzo, la CNH informó que las reservas 1P (probadas) de gas natural de 2016 se ubicaron en 10 mil 402 millones de pies cúbicos diarios, una baja de 17.8 por ciento respecto a las de 2015 (12 mil 651.4 millones de pies cúbicos).

Asimismo, la tasa de restitución de reservas 1P de gas natural fue negativa en 5.7 por ciento, esto quiere decir que el país no está recuperando lo que está extrayendo.

Esos datos han puesto en alerta al gobierno; el presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda Molina, ha expresado que si bien desde el punto exploratorio no se están teniendo buenos resultados, hay muchos yacimientos descubiertos de gas natural que no se han podido explotar por no ser viables financieramente, por lo que pide que la cabeza del sector, es decir la Secretaría de Energía (Sener), busque los mecanismos para ello.

En ese contexto, la CRE busca incentivos para que Pemex eche a andar la producción de gas natural, sobre todo en el sur del país, donde ha dejado de hacerlo y a la par se encuentra evaluando realizar subastas para que entren empresas privadas.

En tanto, el presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, dice que este año se debe actualizar el precio regulado de venta de primera mano (VPM) de gas natural, pues los costos de Pemex están quedando “tablas”.

Por ejemplo, la VPM puede estar en 4 dólares por millón de BTU y el costo de producción de Pemex es de 5 dólares, con esto los proyectos no hacen sentido.

Respecto al diseño de subastas de gas, Pemex puede decir: “tengo este proyecto con un costo de producción de 5 dólares por millón de BTU” —quién está dispuesto a tomarlo—, entonces se puede determinar el precio de VPM resultante de esa subasta, mismo que puede reflejar la escasez relativa del bien.

Zepeda Molina destaca que el gas natural tiene una particularidad e importancia sustantiva y central en nuestra economía y la caída en todos sus indicadores es algo que no se puede dejar de ver.

“Sin duda, como Estado tenemos que hacer la parte que nos toca, de contribuir con las recomendaciones técnicas al resto de las dependencia de cómo darle viabilidad”, añade.

Por ejemplo, yacimientos como Lakach, Kunah y Piklis ya están descubiertos en aguas profundas, pero ciertamente a un costo más elevado al que se importa, pero tenemos que estudiar cómo darle viabilidad e incrementar nuestras reservas; es un tema de seguridad energética.

Por otra parte, también está Burgos, es una de las seis cuencas con grandes recursos de gas shale, que en conjunto con la de Burro-Picachos, Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla, se estima existen 60 mil millones de barriles de crudo equivalente, de éstos, 47 por ciento es gas seco y húmedo.

De acuerdo con el reporte de Pulso Energético, El gas natural: de actor secundario en bajada a protagonista en ascenso, el desarrollo del shale no se dará en automático en México.

“El desarrollo de la industria de shale en Estados Unidos, por ejemplo, ha favorecido a México por haber trazado el camino tecnológico y, desde la perspectiva del consumidor, por darnos acceso a gas barato.

“Pero desde la perspectiva de la producción nacional de gas representa un enorme reto. Va a ser difícil competir con una industria shale no solo madura a lo largo de todos los eslabones de la cadena de proveeduría y producción, sino hipercompetitiva”.