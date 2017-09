Prometer juventud, negocio millonario

México

Cuenta la leyenda que en 1513 Juan Ponce de León se embarcó en un viaje en busca de un manantial milagroso que convertía a los viejos en jóvenes: la Fuente de la Eterna Juventud. La odisea del conquistador español fracasó; sin embargo, sirvió para dejar en claro que tanto hombres como mujeres están dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar envejecer.

Más de 500 años después de dicha travesía no hay rastros de esa famosa fuente, lo que sí hay es todo un mercado de productos de cuidado para la piel que prometen “retrasar el paso de los años”, el cual solo en México creció 7.2 por ciento el último año y alcanzó un valor en ventas de 386 millones de dólares, según revelan datos de Euromonitor Internacional.

Este mercado está compuesto por productos conocidos popularmente como de “antienvejecimiento” o “antiedad”, los cuales ayudan a desvanecer arrugas y alisar ojeras. Se pueden encontrar cremas, concentrados, lociones, escencias, ampolletas y sueros, entre muchos otros.

Sin haber encontrado la Fuente de la Eterna Juventud, son tres compañías las que dominan las ventas en este rubro económico, encabezadas por Mary Kay, que tiene 11.1 por ciento del mercado total; Avon, con 9.5 gracias a marcas como Renew y Anew, y Genoma Lab, con 8.2 por ciento a través de su línea Cicatricure.

El uso de estos productos es un tema delicado, por este motivo, Álvaro Pérez Vega, comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), señaló que son regulados por la Ley General de Salud y por el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

“Esas normas indican todo lo que debe cumplir un producto cosmético como cremas que desvanecen arrugas, o cualquiera que esté destinado a modificar el olor natural del cuerpo humano, preservar o mejorar la apariencia personal o que simplemente se aplique directamente en la piel”, refirió.

El representante de la Cofepris advirtió que en dicho reglamento existe un acuerdo que determina las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de perfumería y belleza.

Detalló que también se regulan sus ingredientes, y se establecen sustancias libres, prohibidas y restringidas.

“Cuando la Cofepris realiza acciones de vigilancia debe constatar el nombre, publicidad, etiquetado y contenido de los productos; si hay algún incumplimiento se procede al aseguramiento o al retiro”, indicó el comisionado.

Mirada extranjera

El crecimiento del mercado de producos cosméticos, en específico de los de cuidado de la piel, ha atraído a firmas extranjeras como la estadunidense Neriu SkinCare, filial de la canadiense Nerium Biotecnology, que con solo unos meses en México prevé que en su primer año registre un crecimiento en ventas de entre 12 y 13 por ciento.

“El mercado mexicano es uno de los más importantes del mundo, es la puerta a América Latina; además el producto viene de la frontera norte de Estados Unidos para llegar al resto del mundo”, enfatizó Miguel Ángel Liceaga, representante legal de Nerium SkinCare en México.

El directivo destacó que en su primera etapa la compañía contempla operar a través de comercio electrónico; sin embargo, su objetivo es a largo plazo, por lo que planea su incursión a través de tiendas depertamentales y puntos de venta propios en centros comerciales.

Liceaga adelantó que dependiendo del comportamiento del producto, se planea el lanzamiento de una nueva crema corporal en octubre de este año. Además, la empresa prevé generar entre 200 y 500 empleos directos.

Según la compañía, sus productos son resultado de una investigación para conbatir el cáncer dirigida por Robert Newman, quien trabajó con ingredientes naturales como la planta de Nerium Olander, cuyo éxito llevó a desarrollar una línea completa de productos para el cuidado de la piel.

“El producto rejuvenecedor, debido a su extracto patentado Nae-14, ha demostrado ser eficaz para la regeneración celular”, aseguró.

Detalló que de 2010 a la fecha la comercialización de estos productos en Estados Unidos asciende a 100 millones de frascos.

Problemas legales

Previó a su incursión en México, Nerium SkinCare buscó a través de una alianza con la firma texana JU Products la comercialización de sus productos en varios mercados, por lo que crearon Nerium International, de la cual tenía 30 por ciento de las acciones.

Tras un año sin tener éxito en la obtención de permisos, esta última inició los trámites correspondientes sin lograrlo, pero a la par Nerium Internacional lanzó en México productos para el cuidado la piel, por lo que ya interpuso una demanda en su contra.

“Hay juicios interpuestos en casi todo el mundo, pues la asociación tenía permitido —comercializar los productos— en casi cualquier país, excepto en Centroamérica”, detalló Liceaga.

Aunque aún tienen un estimado de las pérdidas que esta supuesta acción representa para la compañía, “a través del juicio, la empresa pide el paro de actividades no autorizadas de Nerium Marketing México, filial de Nerium International, dado que no tiene autorización para distribuir sus productos en México. Además pide el pago de indeminización por la cantidad de unidades vendidas”.

Al respecto, Rafael Avendaño, director general de Nerium International México —empresa demandada—, confirmó que la compañía enfrenta dicho conflicto legal; sin embargo, no quiso abundar en el tema.

No obstante, aceptó hablar sobre el sector, destacando que si se incluyen los productos antiedad, el rubro de cuidadados de la piel en México tiene un valor de 31 mil millones de pesos.

Detalló que el canal de venta directa en el mercado mexicano tiene un valor de 190 mil millones de dólares anuales, y es el medio por el cual comercializan sus productos de cuidado de la piel.

Nerium International opera en nueve países y está entre las cinco fimas más grandes a escala mundial, dijo Avendaño.

Detalló que en México el mercado de cosméticos y cuidado personal tiene potencial porque la categoría de belleza y nutrición representa 70 por ciento y porque en términos de emprendimiento, ocho de cada 10 mexicanos están dispuestos a tener su propio negocio.

“A pesar de que la compañía no tiene en sus planes cercanos la producción local de productos, sí planea en un futuro incluir el segmento de nutrición”, informó.

En 2016 la firma creció 14 por ciento a pesar de la devaluación del peso frente al dólar y sin incrementamos de precios en los productos.

“Hemos tenido un primer semestre bastante positivo en términos de crecimiento; a partir de agosto la compañía redujo los precios de sus productos en aproximadamente 7.5 por ciento para generar una apuesta hacia el volumen y así facilitar el acceso de los productos a los distribuidores”, expresó.

Al cierre de agosto pasado la compañía registró un portafolio con siete productos diferentes.

Avendaño sostuvo que reforzarán su línea del cuidado de la mente con dos productos nuevos, específicamente unos suplementos alimenticios que estarán disponibles al cierre del próximo año.

La compañía cuenta con 10 mil distribuidores a lo largo y ancho del país.

Autoridad

Álvaro Pérez Vega, comisionado de Operación Sanitaria de la Cofepris, indicó que para que una empresa que fabrica un producto cosmético pueda comercializarlo y publicitarlo, debe presentar un aviso de funcionamiento.

“Al ser un aviso, es una notificación que se realiza a la actividad sanitaria, la cual debe tener el nombre del responsable sanitario de los productos y del representante legal, así como el domicilio de la empresa y qué productos pretende comercializar y para qué”, detalló.

En cuanto a publicidad, mencionó que ésta debe presentar un aviso de privacidad, pues para ello no se requiere permiso. Sin embargo, están sujetos a monitoreo, con el que pueden ser suspendidos aquellos productos que no cumplan con lo que prometen.

“En internet hemos analizado y suspendido 13 mil 31 páginas electrónicas, de las cuales 626 están relacionadas con cosméticos; 954 con productos higiénicos para el cuidado del cuerpo, y 41 con artículos de embellecimiento.

El comisionado manifestó que en el caso de Nerium Internacional, se tiene una denuncia interpuesta en octubre de 2016 porque no se dio un resultado de acuerdo con las etiquetas, y aunque dicha denuncia correponde a una tarea de la Profeco, por tratarse de un daño al consumidor, sí se realizó el aseguramiento de seis productos cosméticos y un suplemento alimenticio.

“Lo hicimos porque en el etiquetado se utilizaban leyendas no permitidas con el término “antiedad”. Se llevó a cabo una destrucción de publicidad y de producto asegurado, actualmente el responsable ha acreditado la verificación de la publicidad, ha eliminado la palabra “antiedad” y el diseño de etiqueta está en evaluación. En este proceso no pueden seguir vendiendo el producto y en los lugares que revisamos no lo estaban ofreciendo”, afirmó.

Hasta que alguien no tenga mejor fortuna que el navegante español Juan Ponce de León seguirán existiendo productos que ofrecen retrasar los efectos que produce el paso del tiempo por la piel de los seres humanos, por lo que este mercado continuará siendo muy fructíferio.

