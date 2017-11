México no puede confiar en su movilidad: Levine

México

Entre las economías avanzadas y México pueden observarse cuatro problemas concretos: la comunicación, la habilidad de hacer transacciones financieras, la logística para entregar las cosas, y la movilidad urbana, afirmó el fundador de Waze, Uri Levine, quien fue entrevistado en MILENIO Foros por Regina Reyes Heroles, directora de Suplementos del grupo.

“En México no se puede confiar en la movilidad, pero estos cuatro problemas se pueden mejorar y causarán un gran impacto si se les da solución a través de startups, aunque también puede beneficiarse si se ocupan de la seguridad”, puntualizó Levine.

El israelita, además de contar el origen de una de las app más utilizadas en el mundo (70 millones consultan la aplicación para ubicarse o dirigirse a un lugar), afirmó que las dos cosas que atraen a un inversionista o mentor de los nuevos negocios son un buen CEO y una buena historia.

“Un buen CEO deberá contar una buena historia, una que involucre emociones, se busca que la gente sienta algo al escucharla y en etapas posteriores se deberá dar un informe de lo que se ha hecho con los fondos.

“Cuando comencé con la creación de startups me hubiera gustado haber tenido un mentor que evitara una lucha contra molinos de viento, y a alguien que me dijera que con energía se puede superar los obstáculos; ahora como mentor les doy diferentes puntos de vista, debe haber confianza mutua y así es como funcionan las cosas”.

Sobre la necesidad del cambio en las empresas y del cómo saber si se debe invertir en ellas dijo que las firmas grandes no pueden innovar de forma dramática, “deben invertir en startups, en enfoques diferentes, experimentar si tendrá éxito en el mercado sin arriesgar su seguridad”.

Si se habla de invertir en nuevas empresas debe recalcarse que hay organizaciones que no pueden probar cosas, tienen mucho que perder, en ellas el equilibrio es mejor, pero pueden invertir en aquellas que sí están en posición de experimentar.

La diferencia entre un emprendedor y las demás personas es la actitud hacia el cambio; “las personas, generalmente no modifican nada, pero ellas viven para el cambio, su actitud hacia el riesgo es importante; se arriesgan a crear algo que cambie al mundo, por ejemplo: Uber y Iphone”, continúa Levine.

“Cuando de startups se trata hay que enamorarse del problema, no de la solución; por ejemplo, no me gusta el tráfico, lo odio, es cuando comienzo a preguntarme si hay algo que pueda hacer para cambiarlo, y surge una pasión”, como ocurrió con Waze.

Para finalizar, el invitado puntualizó que entre tener una idea y llevarla a la realidad “hay todo un proceso; se tiene que pensar en quiénes tienen el problema, después soñar en cómo se logrará la solución, se construye la aplicación, se calcula el tiempo de lanzamiento, se junta un equipo para llevar y concretar la solución, y se crea el primer concepto, ese es el inicio”.