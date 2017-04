Ex directivos de Mexicana, los primeros en ser liquidados

Ciudad de México

Altos ex directivos de la aerolínea Mexicana de Aviación figuran en la lista de los trabajadores que recibirán su primer pago de liquidación, desde miembros del consejo de administración denunciados ante la PGR, hasta el director general y el vocero.

De acuerdo con la convocatoria del juzgado décimo primero de distrito en materia civil de la Ciudad de México, algunos de los mandos que se encuentran son los ex consejeros de la empresa Ricardo Bastón Aguilar y Jorge Eduardo Gámez Martínez, quienes en el momento más álgido de la quiebra tuvieron órdenes de aprehensión por el delito de fraude.

De igual forma en la lista para recibir su primer pago, se encuentran el ex vocero de Mexicana, Adolfo Crespo, y el director jurídico y administrador, Francisco Christlieb Morales, este último fue el que mando la solicitud para que la aerolínea entrará en concurso mercantil en 2010.

Otro de los altos ex mandos que recibirán su pago son Fernando Perfecto, ex secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviador y quien por meses fue director del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) en 2012 y Félix Manuel Sánchez Gutiérrez, ex director de operaciones.

A principios de este mes, el juzgado décimo primero de distrito en materia civil de la Ciudad de México informó que se dará un primer pago a los 6 mil 400 trabajadores por un monto total de 138 millones de pesos.









