Truenan empresarios con ejido por marchas

Guadalajara

Organismos empresariales de Jalisco anunciaron ayer su salida de la mesa de mediación y negociación que habían implementado entre ejidatarios de El Zapote y funcionarios de diversas dependencias encabezadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para llegar a un acuerdo sobre el conflicto de las tierras del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Fernando Topete Dávila, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) informó que este organismo empresarial se retira de la mesa de diálogo.

“La Cámara de Comercio se retira de la mesa de pláticas que hemos tenido con los ejidatarios porque no podemos platicar cuando se está violando el estado de derecho, entonces a partir de hoy (ayer) la Cámara de Comercio no participa más en las pláticas que se han tenido solamente que se quitaran totalmente las manifestaciones y sin trucos de que no vamos a tomar el aeropuerto, pero tomamos la carretera, eso no se vale”, afirmó.

Agregó que el conflicto entre ejidatarios y la SCT es un tema de derecho y no pueden tomar partidos por ninguna de las partes.

“Lo que esperamos es que podamos ir al aeropuerto con toda la confianza, que podamos seguir haciendo los negocios, que los familiares que vienen a Jalisco y la gente que va a viajar a otros destinos podamos seguir haciéndolo libremente”, dijo.

También dijo que se requieren inversiones de los concesionarios el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

“Hace falta una transformación urgente, que se revisen las inversiones necesarias, porque sí han tenido utilidades, hay que mejorar en cuanto a funcionabilidad, estética, operatividad, infraestructura,seguridad, conectividad,accesibilidad, hay muchas áreas de mejora”, concluyó.

Miguel Ángel Landeros, presidente de Comce Occidente, dijo que no están de acuerdo con que se violen derechos de terceros.

Agregó que también en ese mismo tenor le están pidiendo a la SCT que a la brevedad resuelva el conflicto conforme a derecho.

Piden intervención de Peña

En víspera de la visita a Jalisco del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y por enésima ocasión el sector empresarial del estado exigió una solución al conflicto por el pago de tierras en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

En un desplegado el sector empresarial pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su intervención para que se cumpla con el Estado de Derecho, resuelva el conflicto de una vez por todos, así como otorgar certidumbre jurídica a los terrenos concesionados al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para asegurar la construcción de la segunda pista en un plazo de un año.

En el documento también piden al GAP realizar mejoras a la terminal aérea.



"El Aeropuerto Internacional de Guadalajara requiere de una transformación urgente, por lo que pedimos que, con visión de futuro, se realicen las inversiones necesarias para realizar una serie de mejoras, en cuanto a funcionalidad, estética, operatividad, infraestructura, seguridad, conectividad y accesibilidad", dice.

De igual manera piden a los ejidatarios a no obstruir las vías de comunicación y respetar la libertad y libre tránsito de todos los ciudadanos.



A la Procuraduría General de la República y la Policía Federal les piden que preserven el orden público y se garantice la seguridad de los usuarios del aeropuerto en apego a la legalidad."Es urgente y prioritario para la iniciativa privada, que se cumplan nuestras exigencias entorno al aeropuerto. Salvaguardar el libre tránsito en las vías de comunicación y los espacios público y realizar una urgente transformación del aeropuerto, la puerta de ingreso al turismo un elemento esencial para la competitividad económica de Jalisco", concluye el documento firmado por diversas organizaciones empresariales.

Y suspende ejido marcha

Luego de las quejas del sector empresarial de Jalisco, el ejido El Zapote anunció que parará las manifestaciones que venía realizando en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

"No obstante, la reiterada falta de respeto por parte de las autoridades federales y del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) a todos los integrantes del Ejido El Zapote, pero si, en cambio al respeto que nos merecen los jaliscienses, usuarios del Aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara y la sociedad en general, los integrantes del comisariado Ejidal del Zapote, hemos decidido cancelar las marchas que cotidianamente veníamos realizando", dijeron en un comunicado.

De igual manera agregan que es importante señalar el agradecimiento a la cúpula empresarial de este país, por el apoyo mostrado y recibido en relación al desplegado nacional que se publicó el día de hoy.

"A la cúpula empresarial de Jalisco le puntualizamos nuestra preocupación al ser señalados como que fuimos nosotros quienes rompimos el acuerdo de no tomar las instalaciones del aeropuerto de nuestra ciudad, ello nunca ocurrió, simplemente hicimos uso de nuestro derecho constitucional de libre manifestación, siempre pacífica y respetando en lo posible el derecho de terceros. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones la irresponsabilidad viene de las autoridades de las SCT y del GAP que no han cumplido acuerdo alguno", dijo.

Mencionó que hicieron una tregua de sus marchas como una muestra de buena fe y de voluntad.

"A partir de mañana no saldremos a la calle a manifestarnos, no obstante, esperaremos a ver el resultado que tendrá la reunión que se llevará a cabo el próximo martes 27 de junio, en punto de las 13:00 horas, convocada por la SCT en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Comercio de la Ciudad de Guadalajara, en la cual estarán presentes los directivos del GAP, representantes de la dependencia federal, el Comité del Ejido el Zapote y representantes del grupo empresarial del Estado de Jalisco", concluyeron.

SRN