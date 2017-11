Meade pide a ‘millennials’ darse de alta en el IMSS

México

Aunque ha habido grandes avances en el Sistema de Ahorro para el Retiro, y uno de los más importantes es que los recursos de los trabajadores no se pierden, el objetivo es llegar a un punto en que el ingreso pensionario sea suficiente, indicó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

“Quisiéramos tener hacia adelante un país donde el que llegue al retiro tenga ingresos suficientes. O logramos construir espacios para que la gente ahorre por sí misma o tendremos que financiar apoyos en la vejez a través de los impuestos federales”, dijo el secretario durante su participación en MILENIO Foros Jubilación y Retiro.

Explicó que existe un sistema contributivo de forma obligatoria en el que están los trabajadores formales, quienes aportan a una cuenta y desde ahí fondean parcialmente su retiro; y quienes no participan de manera formal, también tienen la opción de aportar a una cuenta individualmente, pero además hay mecanismos que da el Estado a través de esquemas no contributivos, como el programa de Adultos Mayores, para quienes no tienen acceso a un flujo pensionario.

Sin embargo, indicó el funcionario, ése no es suficiente, “es un apoyo de 580 pesos por mes, que si bien pone un piso entre la pobreza extrema y la posibilidad de tener algún espacio de subsistencia, no sustituye el ahorro previsional que debiéramos tener”, sostuvo.

En ese contexto, puntualizó, no hay mejor negocio, desde el punto de vista financiero, ni mejor inversión, que darse de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues con ello se tiene un servicio médico, además de que se empiezan a abonar recursos para el retiro y hasta cubre el acceso a eventos culturales y deportivos; “este es un mensaje para los millennials”, declaró Meade.

REFORMA LABORAL

El director general del IMSS, Mikel Arriola, señaló que la mejor forma de ampliar el régimen contributivo es generando más empleos formales, lo que ya se ha visto impulsado por la reforma laboral.

Además, abundó, el IMSS está desarrollando procesos para hacer más amigable el trámite de pensión, como precargar la solicitud de los que están por jubilarse, con el objetivo de incentivar el ahorro para el retiro; esto es, hacer menos burocráticos los trámites.

A lo anterior, añadió el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), José Reyes Baeza, la reforma pensionaria también llegó para los trabajadores del Estado y esto ha aliviado la presión de las finanzas públicas y mejorado la proyección de largo plazo que se avizoraba, dado el envejecimiento de la población.

Sin embargo, el CEO de Mapfre, Jesús Martínez, reconoció que si bien es imprescindible desarrollar el ahorro, son necesarios productos innovadores e informar a la población, por lo que se requiere encontrar los mecanismos para lograrlo.

Detalló que 96 por ciento de los ciudadanos está muy preocupado por el ingreso de su jubilación, pero falta información, pues cada persona puede ahorrar en función de sus posibilidades.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afore (Amafore), Carlos Noriega, puntualizó que sus afiliadas operan 59 millones de cuentas y nunca antes había habido un número tan grande de recursos, y el ahorro es sinónimo de inversión; no obstante, hay que incentivarlo más.

Para ello, las Afore han aprovechado la tecnología para acercarse a los millennials; además, han buscado el acercamiento con estudiantes, sobre todo de secundaria, para impartirles educación financiera, pues de ello depende mucho el futuro del retiro en las siguientes generaciones.

Ante ese entorno, abundó el responsable de las finanzas públicas, es importante mejorar el rendimiento que dan las Afore y las comisiones que cobran, al tiempo que se debe asegurar que el Infonavit desarrolle una buena gestión y que la ciencia y la tecnología contribuyan al desarrollo del sistema, con el impulso del emprendimiento de los jóvenes, alimentado por políticas públicas.

CONTRATOS PÚBLICOS, A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, participó en el lanzamiento de la Plataforma de Contrataciones Abiertas y señaló que con ésta se pasa del derecho de solicitar un contrato por algún participante del gobierno federal a ponerlos todos a disposición de la ciudadanía.

“Todo lo que el gobierno contrata está hoy a disposición de cualquiera que tenga acceso a Internet, por lo que el ejercicio de ese derecho ya es un ejercicio vigente y para todos, que no exige de especialistas ni de intermediarios”, indicó el secretario durante su participación.

Al preguntarle después del evento si los estados también van a publicar su información en la plataforma, indicó que no están obligados, pero hay una invitación para que lo hagan.

Con respecto a la información de las empresas productivas del estado, Pemex y CFE, puntualizó que no se subirá a esta plataforma, pero eso no quiere decir que no la publiquen, sino que tienen sus propios mecanismos de transparencia, por lo que solo está el sector central, el ciento por ciento de las secretarías de estado.

Con información de Silvia Rodríguez y Luis Moreno/México.