Alertas por endeudamiento en estados, medida preventiva: Meade

Ciudad de México

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reiteró que la deuda de las entidades federativas no representa un problema global, pues solamente es de más o menos 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); por lo que el sistema de alertas es únicamente para dar un seguimiento temprano al endeudamiento de estados y municipios y evitar que haya un problema.

Después de su participación en el Taller de Capacitación a Funcionarios Municipales, el secretario explicó que el hecho de que un estado esté en rojo, amarillo o verde, no es por sí mismo una señal de preocupación, sino un llamado para actuar de manera preventiva, particularmente si está en rojo.

Dijo que, en términos generales, un estado que está en verde quiere decir que la deuda que tiene como porcentaje de sus ingresos, de sus participaciones, es pequeña y que puede hacerle frente con facilidad, con comodidad, con los ingresos que año con año recibe.

“Quiere decir que no tiene un balance en los plazos de la deuda. Esto es, que no tiene una deuda muy cargada a corto plazo, respecto a los ingresos que tiene también a corto plazo. Lo cual quiere decir que no tiene problemas de solvencia y de liquidez", detalló Meade.

Agregó que cunado las entidades empiezan a estar en amarillo o en rojo significa que, junto con la federación, comienza un proceso de diálogo para ir identificando qué medidas se tienen que tomar para corregir el problema, ya sea de fortaleza en los ingresos o de balanceo en los plazos de las obligaciones para que en el corto plazo no enfrenten una presión de la que no puedan hacerse cargo.





