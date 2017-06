Hay 50 mdd para crecer gasoductos en Michoacán

México

Como parte del desarrollo de las zonas económicas especiales (ZEE) se tienen inversiones por 50 millones de dólares para la ampliación de gasoductos y mayor disponibilidad de gas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, afirmó Gerardo Gutiérrez Candiani, jefe de la autoridad federal para el desarrollo de estas regiones.

En entrevista con MILENIO el funcionario señaló que es fundamental saber cómo se va a resolver el tema del traslado. “Es como el huevo y la gallina, si no hay gas no hay industria, y si no hay industria no hay gas, hay que empatar oferta y demanda”.

Añadió que su área trabaja con las principales empresas gaseras nacionales e internacionales para que coloquen almacenes y trasladen por barco el gas comprimido y así se pueda distribuir adecuadamente.

Candiani dijo que “lo que se debe hacer es acelerar la industrialización”. Como ejemplo, puso el caso del Istmo de Tehuantepec, donde hay un gasoducto de 16 pulgadas y se está trabajando de la mano de Petróleos Mexicanos para que se amplíe a 30.

Añadió que también trabajan en carreteras, ferrocarriles y puertos para hacer que las zonas económicas sean todavía más competitivas y productivas.

“Estamos trabajando para que en 2018 se vea el alcance y sepamos cómo optimizar tener el mayor impacto y se invierta donde más se necesita y requiere”, señaló.

Finalmente, el funcionario federal destacó que el siguiente paso es hacer los estudios de infraestructura para Campeche, Tabasco y Yucatán.