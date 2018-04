Zuckerberg se disculpa por la fuga en el 'Face'

San Francisco

Aunque será hoy cuando el creador de Facebook responda las duras preguntas que se esperan de algunos legisladores, Zuckerberg difundió ayer la declaración que presentará ante el Congreso: “Fue un gran error, mi error, no haber tenido una visión más amplia de nuestra responsabilidad”.

El director ejecutivo de Facebook reconocerá que la compañía no hizo lo suficiente para evitar que sus herramientas se usen para hacer daño.

Mark Zuckerberg dirá que los anunciantes y los desarrolladores nunca tendrán prioridad sobre la misión de Facebook de “conectar personas” mientras esté a cargo de la red social, según el testimonio preparado que publicó el comité de comercio de la Cámara de Representantes.

El fundador de Facebook dirá que cometió “errores” que permitieron la filtración de datos hasta de 87 millones de usuarios a Cambridge Analytica, la firma de análisis de datos que trabajó para la campaña de Trump. Va a enumerar la serie de cambios que Facebook llevó a cabo en las últimas tres semanas desde las revelaciones, pero admitirá que hay “más cosas por hacer”.

Zuckerberg también abordará las preocupaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones aprovechando la plataforma. “Actuamos demasiado lento para detectar y responder a la interferencia rusa, y trabajamos muy duro para ser mejores”, dirá, y agregará que Facebook trabaja con el gobierno de Estados Unidos para comprender todo el alcance de la influencia rusa en las elecciones de 2016, al mismo tiempo que se intentará proteger la integridad de las elecciones en todo el mundo.

Las ganancias de las acciones de Facebook durante la mañana del lunes fueron de aproximadamente 2 por ciento, para llegar a 159.74 dólares para las operaciones a la hora del almuerzo en Nueva York.

Suspenden firma de análisis

La acción de Facebook arroja un nuevo reflector al trabajo del (Centro de pruebas psicométricas) de la universidad, que ya corre el riesgo de verse involucrado en el escándalo de Cambridge Analytica.

Aleksandr Kogan, académico de la universidad, recurrió al trabajo que se desarrolló en el centro cuando recopiló datos de cerca de 87 millones de usuarios de Facebook. Aunque aparentemente se recolectaron para la investigación académica, los datos presuntamente se filtraron a Cambridge Analytica, y un informante dijo que la campaña presidencial de Donald Trump los utilizó para dirigirse a los votantes, al igual que la campaña de Vote Leave (Votar por Salir) durante el referéndum de brexit en Reino Unido.

El Psychometrics Centre se defendió al terminar el domingo de las preguntas que se plantearon por la acción más reciente que Facebook tomó en contra de una compañía de análisis que lleva el nombre de CubeYou. Dijo que dejó en claro que su última aplicación se pondrá bajo el escrutinio —una encuesta de perso nalidad llamada “You Are What You Like” (eres lo que te gusta— se etiquetó claramente como para propósitos tanto académicos como comerciales. También dijo que “va a contactar a Facebook para demostrar que los datos que se recopilaron con nuestras aplicaciones se utilizaron estrictamente de acuerdo con las condiciones de uso de las aplicaciones”.

Sin embargo, el grupo de investigación de Cambridge también busca distanciarse de algunas de las afirmaciones de CubeYou sobre su trabajo con la empresa. “Varias afirmaciones de CubeYou en su blog parecen ser engañosas y los vamos a contactar de manera urgente para solicitar una aclaración”, dijo.

En particular, dijo que “no colaboró con ellos para construir un modelo psicológico de predicción”, y que el algoritmo de predicción estuvo totalmente bajo el control de los académicos.

CubeYou dijo: “Todas nuestras aplicaciones en Facebook siempre han cumplido con las reglas y políticas de datos de Facebook”. También dijo que “están sujetos a auditorías y revisiones regulares” por parte de la compañía.

Además de suspender la aplicación y a un sucesor, Apple Magic Sauce, Facebook trabajó el domingo en la suspensión de hasta 50 aplicaciones más relacionadas con la compañía.

La última suspensión por parte de Facebook se conoció después de que la cadena financiera estadunidense CNBC alertó a la compañía de redes sociales la posible filtración de datos por medio de la aplicación, cuya política de privacidad decía que la recopilación de datos era para la investigación académica.

“Son acusaciones serias y suspendimos a CubeYou de Facebook mientras los investigamos”, dijo Ime Archibong, jefe de asociación de productos de Facebook.

Agregó que la compañía “trabajará con la ICO de Reino Unido (Oficina del Comisionado de Información) para preguntarle a la Universidad de Cambridge sobre el desarrollo de aplicaciones en general y por el mal uso que Kogan le dio en este caso a Psychometrics Centre”.