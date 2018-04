Con sus pizzas, Marian Ilitch concretó el sueño americano

México

El premio Nobel de Literatura de 1921, Anatole France, dijo que para conseguir grandes cosas debemos no solo actuar, sino soñar, no solo planear, sino creer. Probablemente fue con esta frase en mente que Marian Ilitch invirtió los ahorros de toda su vida en su entonces pequeño negocio de alimentos, que ahora ha florecido hasta convertirse en uno de los más exitosos en su ramo: Pizzas Little Caesars.

Marian Ilitch, de 85 años, es poseedora de una fortuna, que según Forbes, hasta 2017 ascendía a 5 mil 100 millones de dólares, logrando así encabezar la lista de las mujeres que han hecho su propia fortuna.

Hija de padres inmigrantes de origen macedonio, Marian incursionó en el negocio de la comida cuando era apenas una niña, ayudando en el restaurante de su padre. Sus primeros labores eran suplir de servilletas las mesas y llenar recipientes con sal y pimienta, entre otros trabajos secundarios. Más tarde se graduó de Fordson High School en Dearborn, Michigan, y asistió a Dearborn Community College donde estudió humanidades y tuvo una clase de contabilidad.

El primer trabajo remunerado de Marian fue en SS Kresge (tienda departamental que se distinguía por vender productos con precios igualitarios) en Michigan. Posteriormente trabajó como empleada de reservaciones para Delta Airlines (en Washington).

Una de las piezas claves para el éxito en los negocios fue el trabajo conjunto con su esposo, Mike Ilitch (también hijo de inmigrantes), a quien conoció en una cita a ciegas organizada por el padre de ella. En 1959, el matrimonio decidió crear en la ciudad de Detroit un menú simple y atractivo que las familias —especialmente aquellas con niños pequeños— pudieran pagar y, con esa bandera se hicieron un pequeño lugar en el mundo restaurantero que más adelante dio lugar a Little Caesars Pizza.

Fue tal el éxito de la pizzería que para 1987 ya operaba en todo el norte de Estados Unidos, comprando la cadena Mother’s Pizza fuera de la administración judicial en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido en 1989.

Para 2017 la marca estaba presente en Canadá, Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Turquía, Jordania, Egipto, Guatemala, Kuwait, Arabia Saudita, El Salvador, Nicaragua, Jamaica, Baréin, Australia, Trinidad y Tobago, Perú y Chile.

Sin embargo, a pesar del rotundo éxito que tuvo su primer negocio, Marian y su esposo tuvieron interés por incursionar en otros giros empresariales: el de entretenimiento.

Como ávida fanática del hockey, Marian aceptó el desafío de tomar un equipo profesional perdedor e intentar convertirlo en una potencia, al comprar junto a su esposo Los Detroit Red Wings, en 1982. Bajo su propiedad, los Red Wings han triunfando en un importante número de campeonatos, rompiendo récords en su categoría.

Marian y Mike se convirtieron en pioneros en la remodelación del centro de Detroit cuando compraron el edificio del teatro Fox; renovaron el teatro y el edificio de oficinas adyacente con el objetivo de llevar su sede mundial de Little Caesars al centro de esa ciudad.

Ella se desempeñó como vicepresidenta y secretaria-tesorera de todas las propiedades de su familia hasta 1999, cuando Ilitch Holdings, Inc. se formó como la empresa matriz para los intereses generalizados de su familia y de la cual en febrero se convirtió en presidenta tras la muerte de su esposo. La empresa actualmente tiene en su portafolio a Little Caesar Enterprises, el equipo de hockey de la NHL Detroit Red Wings, Blue Line Foodservice Distribution, Little Caesars Pizza Kit Fund y Champion Foods, entre otras. Solo en 2017 los ingresos totales de las empresas superaron mil 800 millones de dólares.

Inicio

Marian conoce el negocio de la comida desde pequeña, dado que comenzó como solo una aprendiz en el pequeño restaurante de su padre.

Riesgo

En una apuesta de todo o nada, Marian, junto a su esposo, decidió invertir toda su fortuna en una pizzería diferente.

Gigante

Solo el año pasado sus múltiples compañías vendieron más de mil 800 mdd.