Marcela Velasco, la mujer clave en el éxito de Telcel

Del crecimiento de Telcel se ha responsabilizado siempre a los altos ejecutivos, que además forman parte de la familia Slim; sin embargo, pocos saben que hay una mujer involucrada desde hace 20 años en esa evolución, quien fue colocada de forma estratégica en el área de mercadotecnia por tener la sensibilidad de reconocer las necesidades de los clientes.

Se trata de Marcela Velasco Cámara, directora de mercadotecnia corporativa de Telcel, quien asumió el cargo cuando la firma de telefonía celular contaba con solo un millón de usuarios, ahora tienen más de 70 millones, crecimiento del que ella tiene una gran parte de responsabilidad.

“Cuando yo entré a Telcel había un millón de usuarios y ahora son más de 70 millones; me ha tocado ver el crecimiento de la empresa de manera increíble, el de usuarios, la evolución de tecnología, los puntos de contacto, la llegada a zonas donde no había cobertura. Me ha tocado el crecimiento de la organización, hasta llegar a un punto de cambio de hábitos en el uso del producto, de ser ciento por ciento para hablar, ahora es para entretenimiento y productividad; fue el desarrollo de todo eso y lo que aún está por venir”, detalló.

Velasco dijo que el principal enfoque fue trabajar para desarrollar el mercado, entender las necesidades de los clientes y ser una empresa líder.

“Debo reconocer que ser mujer a veces facilita ciertas cosas, porque se puede ser más sensible a las emociones de los clientes; puedo decir que mantenernos como líderes del mercado en una categoría tan cambiante, con un nivel de innovación tecnológica enorme, donde se deben entender las tendencias que existen, los cambios en los hábitos de consumo, para mí fue el reto más importante”, aseguró.

De igual forma, externó que trabajar en Telcel ha sido un acierto, pues nunca le ha representado algún problema en términos de género, pues, desde su perspectiva, lo que la empresa valora es el talento, por lo que a nivel directivo nunca ha sentido un límite o discriminación.

Respecto al papel de las mujeres, Velasco dijo que es necesario que todas sigan desarrollándose y creciendo, pues una gran mayoría de las mexicanas participa de forma activa en la economía familiar, incluso hay cifras que indican que 73 por ciento de ellas es madre.