'Marca Coahuila' emblema de 1er convención de Canacintra

Torreón, Coahuila

En el marco de la Primer Convención Interdelegacionales Canacintra Coahuila 2017 a desarrollarse del 14 al 16 de noviembre, se dará a conocer la estrategia de promoción denominada 'Marca Coahuila'.

Busca incentivar la cadena de proveeduría de empresas del Estado, como una forma de generar beneficio económico para las que ya están establecidas.





Primer Convención Interdelegacionales Canacintra Coahuila 2017 a desarrollarse del 14 al 16 de noviembre.



Mario Lozoya Díaz Vélez, vicepresidente nacional de delegaciones, indicó que el lanzamiento de la 'Marca Coahuila', “resulta de mucha importancia ya que es una propuesta que no es del gobierno. Hemos visto que otros estados han lanzado su apoyo durante el sexenio en el que está el gobierno en turno”, refirió.





Destacó la importancia no sólo de tener el logotipo, sino que los productos sean reconocidos a nivel nacional e internacional, pero que también se apoye en las compras a los productos que tengan este distintivo.





“Es triste ver compras de gobierno de china, baños de otros países, con estas acciones se trata de impulsar lo que tenga el contenido local”, lamentó.





Recientemente se sostuvo una reunión con la Secretaría de Hacienda, en donde se autorizó una bolsa de 45 mil millones de pesos para la reconstrucción de zonas afectadas por los sismos de septiembre, sin embargo, expuso que es necesario que se apoye a la industria nacional.





Considerando los insumos que puedan ser adquiridos en México, que se fabriquen en el país y no que continúen las importaciones de productos de países con los que no se tienen tratados comerciales y no generan beneficios.





Por lo que el 15 de noviembre, fecha en que se dará la inauguración oficial de la convención, se comenzará con la promoción oficial de la 'Marca Coahuila', para registrar gratuitamente empresas que cumplan con los requerimientos.





Al mismo tiempo, se desarrollará un panel que estará encabezado por Fernando Alanís, director general de Industrias Peñoles, Enrique Guillén, presidente nacional de Canacintra, Antonio Domínguez, representante de Lala, así como el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.





dcr